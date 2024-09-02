MasterChef ekmek arası köfte nasıl yapılır? Leziz ekmek arası köfte tarifi...

Yayınlanma: 02.09.2024 - 09:17

Güncelleme: 02.09.2024 - 09:17

Ekmek arası köfte, Türk mutfağının vazgeçilmez sokak lezzetlerinden biri olarak her yaştan insanın beğenisini kazanmış klasik bir tattır. Pratik yapımı ve doyurucu içeriğiyle, ister evde akşam yemeği için, ister piknikte, her zaman mükemmel bir seçenektir. Son bölümde MasterChef yarışmacılarından da bu geleneksel lezzeti hazırlamaları istendi. Peki, ekmek arası köfte nasıl yapılır ve püf noktaları nelerdir? İşte, ağızda dağılan köftesi ve taze ekmeğiyle nefis ekmek arası köfte tarifi...

EKMEK ARASI KÖFTE TARİFİ

Malzemeler

Köfte için:

500 gram kıyma (tercihen dana ve kuzu karışık)

1 adet kuru soğan (rendelenmiş)

2 diş sarımsak (rendelenmiş)

2 dilim bayat ekmek içi (ıslatılıp sıkılmış)

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı kırmızı pul biber (isteğe bağlı)

1 tutam maydanoz (ince kıyılmış)

Servis için:

Taze ekmek (tercihen somun ekmek ya da pide)

Domates (dilimlenmiş)

Marul veya roka

Soğan (halka doğranmış)

İsteğe bağlı turşu

EKMEK ARASI KÖFTE YAPILIŞI

Geniş bir karıştırma kabına kıymayı alın.

Üzerine rendelenmiş soğanı, sarımsağı, ıslatılıp sıkılmış ekmek içini, yumurtayı ve baharatları ekleyin.

İnce kıyılmış maydanozu da ilave edin.

Tüm malzemeleri iyice yoğurarak köfte harcını hazırlayın.

Harcın iyice özdeşleşmesi için birkaç dakika yoğurmaya devam edin.

Yoğurduğunuz köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve avuçlarınızla yuvarlayıp yassı köfteler haline getirin.

Tüm harcı bu şekilde şekillendirdikten sonra köfteleri dinlenmesi için buzdolabında yaklaşık 30 dakika bekletin.

Bir tavayı ocağa alın ve ısıtın.

Tavaya az miktarda sıvı yağ ekleyin.

Dinlenmiş köfteleri tavaya yerleştirerek her iki tarafını da orta ateşte kızarana kadar pişirin.

Köftelerin dışı güzelce kızarıp içi pişene kadar pişirme işlemine devam edin.

Pişirdiğiniz köfteleri, dilimlediğiniz taze ekmeklerin arasına yerleştirin.

Üzerine dilimlenmiş domates, marul veya roka, halka doğranmış soğan ve turşu ekleyin.

İsterseniz ketçap, mayonez ya da acı sos ile lezzetlendirebilirsiniz.

Hazırladığınız ekmek arası köfteleri sıcak olarak servis edin.

Yanında ayran veya soğuk bir içecek ile mükemmel bir öğün oluşturabilirsiniz.

Afiyet olsun!