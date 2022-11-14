Masterchef'te kim elendi? 13 Kasım 2022 Masterchef'e kim veda etti?
TV8'de ekrana gelen MasterChef Türkiye’de dün gece hayallerine veda eden bir yarışmacı daha belli oldu. Peki, 13 Kasım 2022 MasterChef'te kim elendi? Dün akşam Masterchef'e veda eden isim kim oldu?
MasterChef'te dün gece yarışmaya veda eden isim açıklandı. Hafta boyunca oyunlarda kıyasıya mücadele eden yarışmacılardan 6 kişi potaya girmişti. İşte, Masterchefte kim elendi? sorusunun cevabı.
MASTERCHEF'TE ELEME GECESİ
MasterChef'te bu hafta potada olan isimler Burak, Barış, Görkem Tolga, Yağız ve Büşra oldu. İlk etapta yarışmacılar kestane malzemesiyle yaratıcı tabaklar hazırladı.
Yarışmacılar yemeklerini şeflere sundu. Şeflerin tadımı sonrası 6 kişilik eleme potasından çıkan 3 isim; Büşra, Yağız, Tolga oldu.
MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
Son eleme oyununda karşı karşıya mücadele eden isimler ise Barış, Görkem ve Burak Revanbaş oldu. 3 kişilik son eleme oyununda ise yarışmacılar, Danilo Şef'in tarifi olan "La Melanzane El La Ricotta' yemeğini en iyi şekilde yapmak için kıyasıya mücadeleye başladılar. İkinci etabın sonunda eleme adaylarının hazırlamış olduğu yemeklerin tadımı yapıldı.
Yapılan tadım sonrası şeflerin verdiği karara göre, MasterChef Türkiye'de elenen altıncı isim Burak oldu.
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