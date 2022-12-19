Masterchef'te kim elendi? 18 Aralık 2022 Masterchef'e kim veda etti?
TV8'de ekrana gelen MasterChef Türkiye’de dün gece hayallerine veda eden bir yarışmacı daha belli oldu. Peki, 18 Aralık 2022 MasterChef'te kim elendi? Dün akşam Masterchef'e veda eden isim kim oldu?
MasterChef'te dün gece yarışmaya veda eden isim açıklandı.Hafta boyunca oyunlarda kıyasıya mücadele eden yarışmacılardan 4 kişi potaya girdi. İşte, Masterchefte kim elendi? sorusunun cevabı.
MASTERCHEF'TE ELEME GECESİ
MasterChef'te geçtiğimiz akşam, ilk etapta yarışmacılar yıldız anason ve Hindistan cevizi malzemeleriyle yaratıcı tabaklar hazırladı. İlk etap yarışmaları sona erdi.
Yarışmacılar yemeklerini şeflere sundu. Şeflerin tadımı sonrası jüri yarışmacıların yemeğini puanladı.
İlk oylamada Ayaz 18, Yağız 15, Görkem 12, Tolga 11 puan aldı.
MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
Son eleme oyununda karşı karşıya mücadele eden isimler Mehmet Şef'in İskenderun tabağını en iyi şekilde yapmak için kıyasıya mücadeleye başladılar. İkinci etabın sonunda eleme adaylarının hazırlamış olduğu yemeklerin tadımı yapıldı.
Yapılan tadım sonrası şefler oyarışmacıların yemeklerine puan verdi. Yapılan son oylama ile 40 puana ulaşan Görkem eleme potasından birinci olarak ayrıldı. Yapılan ikinci puanlama ile Ayaz 37 puana ulaştı.
Yapılan tadım sonrası şeflerin verdiği puana göre, Tolga eleme potasını 30 puan ile bitirirken, MasterChef Türkiye'de elenen isim Yağız oldu.
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