MasterChef'te takım oyununu kim kazandı, kimler eleme adayı oldu? MasterChef Allstar'da 19 Eylül eleme adayları kimler?
MasterChef 2024 sezonunda takım oyunları geride kaldı. Haftanın son takım oyunu da kıyasıya gerçekleşti. Peki, MasterChef'te takım oyununu kim kazandı, kimler eleme adayı oldu? MasterChef Allstar'da 19 Eylül eleme adayları kimler?
MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar 3. defa önlüklerini giydi. Her iki takımdan da ikişer ismin potaya gittiği haftada son oyun da kıyasıya rekabetle devam etti. Peki, MasterChef'te takım oyununu kim kazandı, kimler eleme adayı oldu? MasterChef Allstar'da 19 Eylül eleme adayları kimler? İşte ayrıntılar...
MAVİ TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?
Şefler tarafından lahmacun istenilen gecede en başarılı lahmacunu hazırlayan isim Alper oldu. Alper kırmızı takım kaptanı olarak Erim'i seçti.
KIRMIZI TAKIMIN YARIŞMACILARI KİM?
Erim
Semih
Kaan
Zübeyde
Beyza
Yudum
Ayşe
Akın
Bera
Hakan
MAVİ TAKIMIN YARIŞMACILARI KİM?
Alper
Onur
Emre
Eda
Şirin
Kerem
Nigar
Muratcan
Nevzat
Ezgi
HAFTANIN İLK TAKIM YARIŞINDA MENÜDE NELER VARDI?
Haftanın ilk takım yarışında esnaf lokantası yemeklerinin içinde yer alan menü şu şekilde oldu:
1- Mercimek çorbası
2- Patates püresi
3- Taze fasulye
4- Kadınbudu köfte
5- Kuzu kapama
6- Nohutlu işkembe
7- İç pilavı
8- Etli biber dolması
9- Kalburabastı
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
En lezzetli yemekleri hazırlayarak dokunulmazlık oyununu kazanan Kırmızı Takım oldu.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim Alper oldu.
MASTERCHEF'TE 17 EYLÜL SALI GÜNÜ ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
MasterChef'in 17 Eylül tarihli bölümünde oynanan takım oyununu kırmızı takım kazandı. Mavi takım ise kendi içinde dokunulmazlık mücadelesine girdi. Alper dokunulmazlığı kazanarak, eleme potasına Şirin'i gönderdi.
İkici eleme adayı ise Kerem oldu.
MASTERCHEF'TE İKİNCİ DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
En lezzetli yemekleri hazırlayarak dokunulmazlık oyununu kazanan Mavi Takım oldu.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?
18 Eylül'de yapılan ikinci takım oyununu Mavi Takım kazandı. Yapılan dokunulmazlık oyununda Zübeyde dokunulmaz seçilirken Yudum'u direkt olarak potaya gönderdi. Oylamada iste bu haftanın dördüncü eleme adayı Beyza seçildi.
SON TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
19 Eylül akşamında gerçekleşen takım oyununda kazanan yarışmanın ilerleyen saatlerinde belli olacak.
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