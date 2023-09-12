Masterchef'te Mehmet Şef program sırasında fenalaştı
Masterchef All Star'ın dün akşamki bölümünde zor anlar yaşandı. Yarışmacıların döner yaptığı bölümde jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya, program sırasında fenalaştı.
Masterchef Allstar'ın dün akşam (11 Eylül 2023) yayınlanan bölümünde takımların yeni kaptanlarını belirlemek için jüri üyeleri yarışmacılardan et döner yapmaları istendi.
Döner yapan yarışmacılar verilen sürenin sonunda tadım için şeflere servis yaptı.
Tadım yapılmasının ardından son 4'e kalan Alican, Tahsin, Barbaros ve Sergen'in dönerleri, şeflerin en çok beğendikleri oldu.
PROGRAM SIRASINDA FENALAŞTI
Mehmet Şef ise ekipten sandalye ve soda istedi. Mehmet Şef "Siz 4'ünüzün döneri beni bu hale getirdi. Yemeden duramadık" dedi.
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