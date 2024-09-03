Yayınlanma: 03.09.2024 - 23:09

Güncelleme: 03.09.2024 - 23:09

MasterChef'te yeni haftanın ilk takım oyununda Mavi takım ve Kırmızı takım kıyasıya mücadele etti. Peki, MasterChef'te takım oyununu hangi takım kazandı? Kimler eleme adayı oldu? Masterchef'te 3 Eylül'de eleme adayları kimler oldu?

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

4 haftada yarışmaya veda eden isim Çağlar oldu.

KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Beril

Nigar

Beyza

Ezgi

Ayşe

Zeynep

Zübeyde

Eda

MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Kaan

Nevzat

Alper

Semih

Kerem

Hakan

Muratcan

Akın

Emre

Onur

TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın son takım oyunu için kıyasıya mücadele veren yarışmacılar kazandibi yapmak için ocakları ateşe verdi. Kazanan takım 4-3'lük skorla Mavi Takım oldu.