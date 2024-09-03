MasterChef'te takım oyununu hangi takım kazandı? Kimler eleme adayı oldu? Masterchef'te 3 Eylül'de eleme adayları kimler oldu?
MasterChef'te takım oyunları büyük bir heyecanla devam ediyor. Yarışmacılar haftanın son takım oyunu için Trabzon'a gitti. Peki, MasterChef'te takım oyununu hangi takım kazandı? Kimler eleme adayı oldu? Masterchef'te 3 Eylül'de eleme adayları kimler oldu?
MasterChef'te yeni haftanın ilk takım oyununda Mavi takım ve Kırmızı takım kıyasıya mücadele etti. Peki, MasterChef'te takım oyununu hangi takım kazandı? Kimler eleme adayı oldu? Masterchef'te 3 Eylül'de eleme adayları kimler oldu?
GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?
4 haftada yarışmaya veda eden isim Çağlar oldu.
KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?
Beril
Nigar
Beyza
Ezgi
Ayşe
Zeynep
Zübeyde
Eda
MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?
Kaan
Nevzat
Alper
Semih
Kerem
Hakan
Muratcan
Akın
Emre
Onur
TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Haftanın son takım oyunu için kıyasıya mücadele veren yarışmacılar kazandibi yapmak için ocakları ateşe verdi. Kazanan takım 4-3'lük skorla Mavi Takım oldu.
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