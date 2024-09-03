MasterChef kazandibi nasıl yapılır? Enfes kazandibi tarifi...

Yayınlanma: 03.09.2024 - 09:46

Güncelleme: 03.09.2024 - 09:46

Kazandibi, Türk mutfağının en sevilen ve en bilinen sütlü tatlılarından biridir. Osmanlı saray mutfağından günümüze kadar gelen bu tatlı, hafif ve lezzetli olmasıyla her yaş grubunun favorisi olmuştur. Adını, yapılış şekli gereği tencerenin dibinde kalan, karamelleşmiş tabakadan alan kazandibi, özellikle yaz aylarında soğuk olarak tüketildiğinde ferahlatıcı bir tat sunar. Geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmez bir parçası olan kazandibi, özel günlerden sıradan akşam yemeklerine kadar her zaman sofralarda kendine yer bulur. Peki, kazandibi nasıl yapılır, püf noktaları neler? İşte, enfes kazandibi tarifi...

KAZANDİBİ TARİFİ

Malzemeler:

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı pirinç unu

2 yemek kaşığı buğday nişastası

1 paket vanilin

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı pudra şekeri

KAZANDİBİ YAPILIŞI

Öncelikle, orta boy bir tencereye sütü ekleyin.

Üzerine toz şekeri ilave edin ve ocağın altını açarak karışımı ısıtmaya başlayın.

Ayrı bir kapta, pirinç unu ve buğday nişastasını bir bardak soğuk sütle karıştırarak iyice eritin.

Elde ettiğiniz karışımı, kaynamak üzere olan süte yavaşça ekleyin.

Sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin.

Muhallebi kaynamaya başladığında, vanilini ekleyin ve birkaç dakika daha karıştırarak pişirmeye devam edin.

Muhallebi göz göz olunca ocaktan alın.

Geniş bir tepsiyi veya tencereyi tereyağı ile iyice yağlayın.

Yağladığınız tepsiye pudra şekerini serpin ve her tarafına eşit şekilde dağıtın.

Bu işlem, tatlının dibinin karamelleşmesini sağlar.

Hazırladığınız muhallebiyi tepsiye dökün ve spatula yardımıyla üzerini düzleştirin.

Tepsiyi ocağın üzerine yerleştirip, kısık ateşte altı yanana kadar pişirin.

Bu işlem tatlının adını aldığı, karamelleşmiş kazandibi yüzeyini oluşturur.

Tatlıyı ocaktan aldıktan sonra, oda sıcaklığında soğumasını bekleyin.

Soğuduktan sonra buzdolabına koyarak birkaç saat daha dinlendirin.

Tatlı tamamen soğuduktan sonra, spatula ile kenarlarından hafifçe ayırarak dilimleyin.

Kazandibini, klasik sunum şekli olan rulo yaparak servis edebilir veya kare dilimler halinde kesip tabaklara alabilirsiniz.

Üzerine tarçın serpiştirerek servis edebilir ve isteğe göre dondurma ile de sunabilirsiniz.

Afiyet olsun!