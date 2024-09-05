MasterChef yemeği Macar Gulaş tarifi: Macar Gulaş nasıl yapılır? Macar Gulaş tarifi...

Yayınlanma: 05.09.2024 - 00:07

Güncelleme: 05.09.2024 - 00:07

Macar Gulaş, Orta Avrupa mutfağının en bilinen yemeklerinden biridir ve Macaristan'ın ulusal yemeği olarak kabul edilir. Bol baharatlı, yoğun aromalı ve etli bu yemek, yavaş pişirilmesi sayesinde derin tatlara sahip bir lezzet şöleni sunar. İşte, Macar Gulaş tarifi...

MACAR GULAŞ TARİFİ

Malzemeler:

500 gram dana eti (kuşbaşı doğranmış)

2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ

2 büyük soğan (ince doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 yemek kaşığı kırmızı toz biber (tatlı veya acı)

1 tatlı kaşığı domates salçası

2 adet havuç (doğranmış)

2 adet patates (küp küp doğranmış)

1 adet kırmızı dolmalık biber (doğranmış)

1 adet yeşil dolmalık biber (doğranmış)

1 litre et suyu (veya su)

1 tatlı kaşığı kimyon

Tuz ve karabiber (damak zevkine göre)

1 defne yaprağı

Yapılışı: