MasterChef yemeği Macar Gulaş tarifi: Macar Gulaş nasıl yapılır? Macar Gulaş tarifi...
Macar mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olan gulaş, et ve sebzelerin mükemmel uyumuyla öne çıkıyor. Çeşitli baharatlarla zenginleştirilen bu geleneksel yemek, soğuk günlerde iç ısıtan bir lezzet sunuyor. İşte, Macar Gulaş tarifi...
Macar Gulaş, Orta Avrupa mutfağının en bilinen yemeklerinden biridir ve Macaristan'ın ulusal yemeği olarak kabul edilir. Bol baharatlı, yoğun aromalı ve etli bu yemek, yavaş pişirilmesi sayesinde derin tatlara sahip bir lezzet şöleni sunar. İşte, Macar Gulaş tarifi...
MACAR GULAŞ TARİFİ
Malzemeler:
- 500 gram dana eti (kuşbaşı doğranmış)
- 2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ
- 2 büyük soğan (ince doğranmış)
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 yemek kaşığı kırmızı toz biber (tatlı veya acı)
- 1 tatlı kaşığı domates salçası
- 2 adet havuç (doğranmış)
- 2 adet patates (küp küp doğranmış)
- 1 adet kırmızı dolmalık biber (doğranmış)
- 1 adet yeşil dolmalık biber (doğranmış)
- 1 litre et suyu (veya su)
- 1 tatlı kaşığı kimyon
- Tuz ve karabiber (damak zevkine göre)
- 1 defne yaprağı
Yapılışı:
- Geniş bir tencerede tereyağını eritin ve doğranmış soğanları pembeleşinceye kadar kavurun.
- Sarımsakları ekleyip bir dakika daha kavurun.
- Kuşbaşı doğranmış dana etini tencereye ekleyin ve etin rengi dönene kadar kavurun.
- Kırmızı toz biberi ve domates salçasını ekleyip karıştırın. Baharatların aromasının çıkması için birkaç dakika daha pişirin.
- Doğranmış havuç, patates, kırmızı ve yeşil biberleri ekleyin. Malzemeleri güzelce harmanlayın.
- Et suyunu, kimyonu, defne yaprağını, tuz ve karabiberi ekleyin. Yemeği kısık ateşte, kapağı kapalı olarak etler yumuşayana kadar (yaklaşık 1,5-2 saat) pişirin.
- Gulaşı sıcak olarak, servis edin.
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