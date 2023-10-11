Yayınlanma: 11.10.2023 - 21:37

Güncelleme: 11.10.2023 - 21:37

Masterchef'te 11 Ekim'de yayımlanan bölüm ile haftanın ikinci takım oyunu geride kalacak. Hasan kaptanlığındaki mavi takım ile Kıvanç kaptanlığındaki kırmızı takım 10 Ekim Salı günü ilk takım oyununu oynadı. Peki, Masterchef'te takım oyununu kim kazandı, kimler eleme adayı oldu? Masterchef Allstar'da 11 Ekim eleme adayları kimler?

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİM?

10 Ekim'de yayımlanan bölümde haftanın ilk takım oyunu oynandı. İlk takım oyununda şefler yarışmacılardan pide istedi. Eşleşme ise:

Cemre - Tolga : Şerbetli pide

Barış - Batuhan : Patatesli Kır pidesi

Sergen - Ayaz : Cantık pidesi

Alican - Azize : Bıçak arası

Eren - Metin : Cicirya pidesi

Kerem - Dilara : Nazilli pidesi

Tahsin - Esra : Cıvıklı pide

Barbaros - Tanya : Trabzon yağlısı

Hasan - Kıvanç : Bafra pidesi şeklinde oldu.

Şeflerin tadımının ardından kazanan 6-3'lük skorla kırmızı takım oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununa çıkan mavi takımda dokunulmaz olan isim en başarılı "tamales"i yapan Batuhan oldu. Batuhan potaya girecek ilk isim olarak Tahsin'i seçti. Oylama sonucu çıkan iism ise Sergen oldu.

TAKIM OYUNU KİM KAZANDI?

Masterchef'te ikinci kaptanlık oyununda 45 dakikada Krem Karemel yapılacak. 9 farklı eşleşme ve 1 ürünün yapılacağı turda tüm yarışmacılar rakibinden daha başarılı tatlıyı yapmaya çalışacak... Eşleşme ise şöyle:

Metin - Eren

Tolga - Dilara

Barbaros - Azize

Esra - Cemre

Ayaz - Sergen

Barış - Tanya

Alican - Tahsin

Kıvanç - Hasan

Kerem - Batuhan