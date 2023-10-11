Masterchef'te takım oyununu kim kazandı, kimler eleme adayı oldu? Masterchef Allstar'da 11 Ekim eleme adayları kimler?
Masterchef Allstar'da haftanın ikinci takım oyunu ile haftanın ilk eleme adayları belli oldu. Peki, Masterchef'te takım oyununu kim kazandı, kimler eleme adayı oldu? Masterchef Allstar'da 11 Ekim eleme adayları kimler? İşte ayrıntılar...
Masterchef'te 11 Ekim'de yayımlanan bölüm ile haftanın ikinci takım oyunu geride kalacak. Hasan kaptanlığındaki mavi takım ile Kıvanç kaptanlığındaki kırmızı takım 10 Ekim Salı günü ilk takım oyununu oynadı. Peki, Masterchef'te takım oyununu kim kazandı, kimler eleme adayı oldu? Masterchef Allstar'da 11 Ekim eleme adayları kimler?
MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİM?
10 Ekim'de yayımlanan bölümde haftanın ilk takım oyunu oynandı. İlk takım oyununda şefler yarışmacılardan pide istedi. Eşleşme ise:
Cemre - Tolga : Şerbetli pide
Barış - Batuhan : Patatesli Kır pidesi
Sergen - Ayaz : Cantık pidesi
Alican - Azize : Bıçak arası
Eren - Metin : Cicirya pidesi
Kerem - Dilara : Nazilli pidesi
Tahsin - Esra : Cıvıklı pide
Barbaros - Tanya : Trabzon yağlısı
Hasan - Kıvanç : Bafra pidesi şeklinde oldu.
Şeflerin tadımının ardından kazanan 6-3'lük skorla kırmızı takım oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununa çıkan mavi takımda dokunulmaz olan isim en başarılı "tamales"i yapan Batuhan oldu. Batuhan potaya girecek ilk isim olarak Tahsin'i seçti. Oylama sonucu çıkan iism ise Sergen oldu.
TAKIM OYUNU KİM KAZANDI?
Masterchef'te ikinci kaptanlık oyununda 45 dakikada Krem Karemel yapılacak. 9 farklı eşleşme ve 1 ürünün yapılacağı turda tüm yarışmacılar rakibinden daha başarılı tatlıyı yapmaya çalışacak... Eşleşme ise şöyle:
Metin - Eren
Tolga - Dilara
Barbaros - Azize
Esra - Cemre
Ayaz - Sergen
Barış - Tanya
Alican - Tahsin
Kıvanç - Hasan
Kerem - Batuhan
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