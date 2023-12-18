MasterChef'te yeni hafta başlıyor: Son takım oyununun kaptanları kim oldu?

Yayınlanma: 18.12.2023 - 20:15

Güncelleme: 18.12.2023 - 20:15

MasterChef'te kaptanlık oyunu oynandı. Mavi ve kırmızı takım kaptanlarının belli olacağı oyunda günün konsepti Ali Nazik Kebabı oldu. Peki, MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 18 Aralık MasterChef kaptan kim oldu? MasterChef takımlar nasıl oldu?

KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Allstar yarışmacıları yarışmanın son kaptanlık oyununda mavi takımın başına geçmek için kıyasıya yarışacak. Bu hafta yarışmacılardan istenen yemek Ali Nazik Kebabı oldu. Geriye kalan son 8 isim mavi takımın kaptanlığını üstlenebilmek için önlüklerini giydi...



