MasterChef'te yeni hafta başlıyor: Son takım oyununun kaptanları kim oldu?
MasterChef yeni bölümde mavi ve kırmızı takım kaptanları açıklandı. Ali Nazik yapan yarışmacılar kıyasıya yarıştı. MasterChef'i takip eden izleyiciler mavi ve kırmızı takımın nasıl olduğunu merak etti. Peki, MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 18 Aralık MasterChef kaptan kim oldu? MasterChef takımlar nasıl oldu?
MasterChef'te kaptanlık oyunu oynandı. Mavi ve kırmızı takım kaptanlarının belli olacağı oyunda günün konsepti Ali Nazik Kebabı oldu. Peki, MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 18 Aralık MasterChef kaptan kim oldu? MasterChef takımlar nasıl oldu?
KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Allstar yarışmacıları yarışmanın son kaptanlık oyununda mavi takımın başına geçmek için kıyasıya yarışacak. Bu hafta yarışmacılardan istenen yemek Ali Nazik Kebabı oldu. Geriye kalan son 8 isim mavi takımın kaptanlığını üstlenebilmek için önlüklerini giydi...
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