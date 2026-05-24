Masum bir cilt sorunu değil: Eskiden ileri yaş hastalığıydı, artık gençleri de etkiliyor

Son yıllarda görülme sıklığı giderek artan zona hastalığı, yalnızca ciltte döküntü oluşturan basit bir rahatsızlık olarak görülse de uzmanlara göre çok daha ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Özellikle yoğun stres, uykusuzluk ve bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla ortaya çıkan hastalık, bazı kişilerde aylar süren sinir ağrılarına neden oluyor.

ÇOCUKKEN GEÇİRENLER RİSK ALTINDA

Uzmanlar, çocukluk döneminde suçiçeği geçiren kişilerin yıllar sonra zona riskiyle karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor. Çünkü hastalığa neden olan virüs, vücutta tamamen yok olmuyor ve yıllarca sinir hücrelerinde sessiz şekilde bekliyor. Bağışıklık sistemi düştüğünde ise yeniden aktif hale geliyor.

İLK BELİRTİLER GRİP SANILIYOR

Zona hastalığı çoğu zaman halsizlik, yanma hissi, batma ve hafif ateş gibi belirtilerle başlıyor. Birkaç gün sonra ise vücudun belirli bölgelerinde ağrılı döküntüler ortaya çıkıyor. En sık göğüs, sırt ve yüz bölgesinde görülen hastalık, erken müdahale edilmezse sinir hasarına neden olabiliyor.

EN BÜYÜK TETİKLEYİCİ: STRES

Yapılan araştırmalar, yoğun stres altında çalışan kişilerde zona görülme riskinin ciddi şekilde arttığını ortaya koyuyor. Uzmanlara göre modern yaşamın getirdiği düzensiz uyku, sağlıksız beslenme ve psikolojik baskılar bağışıklık sistemini zayıflatarak hastalığı tetikliyor.

GÖZ VE KULAKTA GÖRÜLÜRSE TEHLİKE BÜYÜYOR

Zona yalnızca ciltte sorun oluşturmuyor. Özellikle göz çevresinde çıkan zona vakaları görme kaybına kadar ilerleyebiliyor. Kulakta görülen vakalarda ise işitme problemleri ve yüz felci riski ortaya çıkabiliyor.

“NASIL OLSA GEÇER” DEMEYİN

Uzmanlar, zona belirtilerinin hafife alınmaması gerektiğini söylüyor. Hastalığın ilk 72 saat içinde tedavi edilmesi durumunda komplikasyon riskinin önemli ölçüde azaldığı belirtiliyor. Bu nedenle ani yanma hissi, tek taraflı ağrı ve döküntü yaşayan kişilerin vakit kaybetmeden doktora başvurması öneriliyor.

GENÇLERDE DE GÖRÜLMEYE BAŞLADI

Eskiden daha çok ileri yaş hastalığı olarak bilinen zona, artık genç yetişkinlerde de sık görülüyor. Uzmanlar bunu artan stres seviyeleri ve bağışıklığı düşüren yaşam alışkanlıklarıyla ilişkilendiriyor.

Basit bir cilt rahatsızlığı gibi başlayan zona, ihmal edildiğinde yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebiliyor. Uzmanlar özellikle bağışıklığı güçlü tutmanın, düzenli uyumanın ve stresi kontrol altında tutmanın hastalıktan korunmada büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.