Masumlar Apartmanı'nda ayrılık: Ünlü oyuncu veda ediyor
Reytinglerde başarısını sürdüremeyen TRT'in iddialı dizisi Masumlar Apartmanı'nda yeni sezonda diziye dahil olan başrol oyuncusu veda ediyor. Karakterin senaryoda öne çıkmayışı ve dizinin reyting listelerinde istenilen başarıyı gösterememesi, ünlü oyuncunun diziye veda etme nedeni olarak gösteriliyor.
Geçtiğimiz sezon büyük başarıya ulaşan ancak yeni dönemde reytinglerdeki başarısını sürdüremeyen; başrollerini Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu'nun paylaştığı TRT 1 dizisi Masumlar Apartmanı'nda, dizi hayranlarını üzecek bir gelişme yaşandı.
MELİSE ŞENOLSUN DİZİYE VEDA EDECEK
Haber Global'in aktardığı habere göre; Masumlar Apartmanı dizisine 2. sezonda Rüya karakteriyle dahil olan ünlü oyuncu Melisa Şenolsun'un sevilen yapımdaki macerası kısa sürdü.
Ünlü oyuncu, Masumlar Apartmanı dizisine 57. bölümle birlikte veda ediyor. Rüya karakterinin senaryoda öne çıkmayışı ve dizinin reyting listelerinde istenilen başarıyı gösterememesi genç oyuncunun diziye veda etme nedeni olarak gösteriliyor.
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