Masumlar Apartmanı'na taze kan: Armağan Oğuz kadroya dahil oldu

29 Aralık 2021 Çarşamba, 09:42

Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar'ın başrollerini paylaştığı 'Masumlar Apartmanı' dizisinin kadrosunda; Aslıhan Gürbüz, Tansel Öngel, Metin Coşkun, Atilla Şendil, Esra Coşkun, Uğur Uzunel, Gizem Katmer ve Emir Özden gibi isimler yer alıyor.

Gülseren Budaycıoğlu'nun 'Madalyonun İçi' adlı romanından uyarlanan 'Masumlar Apartmanı', her salı izleyicilerini karşısına çıkıyor. Çağrı Vila Lostuvalı ile Çiğdem Bozali’nin yönettiği dizinin kadrosuna Armağan Oğuz dahil oluyor.

'MAZO' KARAKTERİNE HAYAT VERECEK

Son olarak 'Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı' dizisinde Radko karakterini canlandıran Armağan Oğuz, 'Masumlar Apartmanı’ dizisinde Mazo karakterine hayat verecek.

ARDA TÜRKMEN SÜRPRİZİ

Masumlar Apartmanı son bölüme ünlü şef Arda Türkmen konuk oyuncu olarak katıldı. Ailesine yemek vermek isteyen Gülben, mutfakta başarılı olamayınca Esat yardımına koştu.