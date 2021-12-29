Masumlar Apartmanı'na taze kan: Armağan Oğuz kadroya dahil oldu
TRT 1'in sevilen dizisi 'Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna sürpriz bir isim katıldı. Son olarak yine TRT1'de yayınlanan 'Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı' dizisinde 'Radko’yu canlandıran Armağan Oğuz, 'Masumlar Apartmanı'na transfer oldu.
Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar'ın başrollerini paylaştığı 'Masumlar Apartmanı' dizisinin kadrosunda; Aslıhan Gürbüz, Tansel Öngel, Metin Coşkun, Atilla Şendil, Esra Coşkun, Uğur Uzunel, Gizem Katmer ve Emir Özden gibi isimler yer alıyor.
Gülseren Budaycıoğlu'nun 'Madalyonun İçi' adlı romanından uyarlanan 'Masumlar Apartmanı', her salı izleyicilerini karşısına çıkıyor. Çağrı Vila Lostuvalı ile Çiğdem Bozali’nin yönettiği dizinin kadrosuna Armağan Oğuz dahil oluyor.
'MAZO' KARAKTERİNE HAYAT VERECEK
Son olarak 'Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı' dizisinde Radko karakterini canlandıran Armağan Oğuz, 'Masumlar Apartmanı’ dizisinde Mazo karakterine hayat verecek.
ARDA TÜRKMEN SÜRPRİZİ
Masumlar Apartmanı son bölüme ünlü şef Arda Türkmen konuk oyuncu olarak katıldı. Ailesine yemek vermek isteyen Gülben, mutfakta başarılı olamayınca Esat yardımına koştu.
Video Haberler
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
- Kılıçdaroğlu, Roboskili aileler ile görüştü
- TOGG'un bagajını açan muhabire müdahale
- Kadıköy'de yan baktın cinayeti
- İstanbul'da bir yoksulluk öyküsü
- Kazada yaralandı: 'Çek kanka güzel çek'
- Zincirlikuyu'da araç alev aldı
- Metro istasyonunda intihar girişimi
- Ünlü şarkıcıyı klip çekiminde yılan soktu
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
En Çok Okunan Haberler
- Omicron varyantı hakkında 'tsunami' açıklaması
- AKP'den memur ve emekli zammı açıklaması
- Ünlü çift 'korkuyorum' notuyla test sonucunu paylaştı
- Kahin Nostradamus'un 2022 için bulunduğu 4 kehanet
- Ünlü ekonomistten Erdoğan'a 'sahtekarlık' tepkisi
- 'Döviz mevduatlarından TL'ye geçiş olmadı'
- Memurlar isyan etti
- AKP'den İBB için erken seçim çağrısı!
- HDP binasına saldırı
- AKP içinde İBB karmaşası