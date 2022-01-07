Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer'den 'taksimetre' isyanı: 'Neden daha fazla para ödüyorum?'
TRT 1'in iddialı yapımlarından Masumlar Apartmanı'nda hayat verdiği 'Neriman' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Gizem Katmer, Instagram hesabından paylaştığı bir videoda taksimetre isyanında bulundu. Katmer, "Neden ben bekliyorum ve neden ben daha fazla para ödüyorum?" diye sordu.
Kadrosunda Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Aslıhan Gürbüz gibi isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisinde evin en küçük üyesi Neriman'a hayat veren genç oyuncu Gizem Katmer, bindiği taksinin polis çevirmesine takılmasına isyan etti.
''NEDEN DAHA FAZLA PARA ÖDÜYORUM?''
Katmer, sitem dolu paylaşımında, ''Uzun zaman sonra dışarıya çıkıyorum. Taksi buldum diye seviniyorum. Polis, şoförü çeviriyor ama taksimetre bana yazıyor. Neden ben bekliyorum ve neden ben daha fazla para ödüyorum? Neden?'' ifadelerini kullandı.
ZAMLI TARİFE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) UKOME Aralık ayı olağanüstü toplantısında, taksilerde açılış ücreti 5.55 liradan 7 liraya, kısa mesafe 14.50 liradan 20 liraya, kilometre başına 0.34 liradan 0.45 liraya, bekleme ücreti 0.53 liradan 0.80 liraya yükseltilmişti.
Taksi şoförleri taksimetrelerini güncellemek için Bağcılar'daki belirlenen noktaya gelmiş; güncelleme için sabah saatlerinde gelenler uzun kuyruklar oluşturmuştu.
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