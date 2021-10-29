Masumlar Apartmanı’ndan 'Kırmızı Oda' ve 'Binnur Kaya' sürprizi
Fenomen dizi Masumlar Apartmanı'nın 45. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Kırmızı Oda ve Binnur Kaya sürprizi yaşanacak. Kırmızı Oda'da Binnur Kaya'nın canlandırdığı 'Doktor Hanım' karakteri Masumlar Apartmanı'na konuk olacak. Fragmanda Doktor Hanım'ın yanına giden Gülben'in "Acaba beni düzeltebilir misiniz?" sözleri dikkat çekiyor.
Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun, Tansel Öngel, Metin Coşkun, Atilla Şendil, Esra Coşkun, Uğur Uzunel, Gizem Katmer ve Emir Özden'in başrolleri paylaştığı Masumlar Apartmanı, 45. yeni bölümüyle 2 Kasım Salı akşamı TRT 1 ekranlarında olacak.
FRAGMAN SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Memduh'un Safiye ve Gülben için "Artık yardım almalarının zamanı gelmedi mi?" sözleri üzerine Han harekete geçiyor. Han, Gülben'i psikiyatriste götürüyor.
Dizinin yeni bölümünde, TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda'da Doktor Hanım karakterini canlandıran ünlü oyuncu Binnur Kaya konuk oyuncu olarak rol alacak. Gülben, Doktor Hanım'ın kliniğine gidecek.
İşte Masumlar Apartmanı 45. bölüm fragmanı...
MASUMLAR APARTMANI 44. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Gülben’in sürprizi, Esat için hiç de hoş olmayan bir emrivakidir. Esat’ın verdiği tepkiyle panikleyen Gülben’in imdadına ise her zamanki gibi Safiye yetişir. Durumu düzeltmek ve Gülben’e cesaret vermek için imkansızı başaracak ve kendini aşan bir adım atacaktır.
Han, Naci ve Gülben’in desteğiyle kendini yapacağı fedakarlığa hazırlayan Safiye, bir yandan da korkularıyla savaş halindedir. İyi niyetle çıktığı bu yolculuğun sonundaysa onu çok kötü bir sürpriz bekler. Bu sırada Esra, Rüya’yla ilgili bir gerçeği tesadüfen öğrenir ve bu konuda onunla yüzleşir. Ancak bu yüzleşme, bir başkasının daha Rüya’nın sırrını öğrenmesiyle sonuçlanır.
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