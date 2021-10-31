Masumlar Apartmanı'nın Esat'ı Uğur Uzunel isyan etti: 'Telefonunu göster' deyip durmayın
Fenomen dizi Masumlar Apartmanı'nda hayat verdiği Esat karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Uğur Uzunel, Instagram hesabından paylaştığı sitem dolu cümlelerle dikkat çekti. Uzunel, son zamanlarda sokak röportajlarında gündeme gelen "Telefonunu göster" tartışmasına da gönderme yaptı.
TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'ndaki
performansıyla adını geniş kitlelere duyuran Uğur Uzunel, trafikte kaldığı
anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Uzunel, trafikte beklerken Twitter'da gezindiğini, bu süre
zarfında ülke gündemine epey hakim olduğunu belirten ifadeler kullandı.
Ünlü oyuncu, paylaşımında, son zamanlarda özellikle sokak
röportajlarında gündeme gelen “Telefonunu göster” tartışmalarına da gönderme
yaptı.
Uzunel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“1,5 saattir Beşiktaş Sahil Yolu'ndan Cihangir'e gitmeye çalışıyorum. Twitter'dan tüm gündemi okudum, 2 bölüm mini dizi izledim. (Şaka değil) Duruyoruz... Bu arada saçlarım daha çok beyazladı, olgunlaştım. Anne-babamı daha iyi anlıyorum ve gençlere daha hoşgörülüyüm artık. Anlayış gösterin onlara, enerjileri var. ‘Telefonunu göster’ deyip durmayın, en iyi marka telefon sahibi olsunlar. Çok mu yani? Değil. Arabadan ne zaman ineceğim meçhul. Tibet'e bir manastıra tırmanıyorum herhalde.”
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