Masumlar Apartmanı'nda Selami Şahin sürprizi

İkinci sezonuyla TRT 1'de ekranlara gelen 'Masumlar Apartmanı' dizisine, usta sanatçı Selami Şahin konuk oldu. Şahin, dizide 'Gitme Sana Muhtacım' şarkısını seslendirdi. O anlar, sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
15 Aralık 2021 Çarşamba, 11:17
Masumlar Apartmanı'nda Selami Şahin sürprizi
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Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan, TRT 1'de ekranlara gelen 'Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde; Gülben ve Esat’ın düğününde, Gülben’in sürpriziyle beraber Esat’ın nikah şahidi olarak Selami Şahin’in getirmesi herkesi şaşkınlığa uğrattı. 

Selami Şahin, düğünde en sevilen şarkılarında biri olan 'Gitme Sana Muhtacım'ı seslendirdi.

Yapımcılığını Onur Güvenatam yaptığı, senaryosunu Deniz Madaoğlu’nun kaleme aldığı ve Çağrı Vila Lostuvalı’nın yönettiği 'Masumlar Apartmanı', her salı saat 20.00’de TRT 1’de.


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