Matchanın faydaları size kahveyi unutturacak...

Yayınlanma: 16.03.2024 - 21:41

Güncelleme: 16.03.2024 - 21:41

Kafein sevenler için, güne enerjik bir başlangıç yapmanın birkaç yolu vardır, ancak hangi içeceğin daha fazla kafein içerdiği ve sağlık açısından hangisinin daha faydalı olduğu konusunda birçok tartışma var. Beslenme uzmanlarına göre matcha ve kahve arasındaki kafein içeriği ve sağlık faydaları birbirinden farklı. İşte matcha ve kahve arasındaki farklar...

MATCHA NEDİR?

Matcha, öğütülmüş yeşil çay yapraklarından elde edilen yeşil toz çaydır. Geleneksel olarak Japon kültüründe önemli bir yeri olan matcha, son yıllarda dünya çapında popülerlik kazandı. Matcha çay yapraklarının öğütülerek toz haline getirilmesi süreci, özel yetiştirilen çay bitkilerinin gölgede büyütülmesi, hasat edilmesi ve sonra taş değirmenlerde öğütülmesi gibi titiz işlemleri içerir.

HANGİSİNİN KAFEİN ORANI DAHA YÜKSEK?

Kafein içeriği açısından bakıldığında, bir fincan kahve genellikle matchadan daha fazla kafein içerir. Kahve, genellikle 96 mg kafein içeren bir fincan olarak kabul edilirken, matcha ise 38 ila 88 mg kafein içerebilir. Ancak, matcha servis başına daha fazla miktarda toz kullanıldığında, kafein miktarı artabilir.

KAHVE VE MATCHANIN FARKLARI...

Her iki içecekte de bulunan kafein, enerji seviyelerini artırabilir ve konsantrasyonu iyileştirebilir. Kahve genellikle anında uyarıcı bir etki sağlarken, matcha daha yumuşak bir uyarılma sağlar. Ayrıca, matcha içinde bulunan L-teanin adlı bir amino asit, stresi azaltır ve vücudu rahatlatır.

Sağlık faydaları açısından, hem matcha hem de kahve antioksidanlar içerir. Kahve, karaciğer, kalp ve beyinle ilişkili hastalıklara karşı koruma sağlayan polifenol adı verilen bileşikler içerirken matcha ağız sağlığını destekler ve metabolizmayı hızlandırır. Her iki içecek de vitamin ve mineraller içerir, ancak matcha yeşil çay yapraklarından yapıldığı için C, E, K, potasyum, kalsiyum ve demir gibi vitamin ve minerallerin yanı sıra diğer besin maddelerini içerir.