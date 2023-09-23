Masterchef'te eleme potası belli oluyor! 23 Eylül Materchef'te eleme adayları...

Yayınlanma: 23.09.2023 - 21:34

Güncelleme: 23.09.2023 - 21:34

Masterchef Allstar'da yarışma heyecanı devam ediyor. Bu hafta Ayaz'ın kaptanlığında mavi takım ile Kerem kaptanlığında kırmızı takım yaptıkları birbirinden farklı yemeklerle yarıştı. Peki, Masterchef eleme adayı kim oldu? Masterchef eleme potasında kimler var?

7. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef Allstar'da günün ilk turunda konuk şef Hüseyin Kankaya oldu. Potaya girmemek için yarışan yarışmacılardan ilk turda istenen yemek Deniz Ürünleri Taco oldu. Yarışmacılar 45 dakika içinde şefin tabağına en çok benzeyen yemeği yapmaya çalışacak...

HAFTANIN İLK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Şefler, mavi ve kırmızı takımdan ''Eski Türk Yemekleri'' konseptinden; borani, tutmaç çorbası, tencere böreği, keşkek, ciğer yahnisi, patlıcanlı pilav ve hurma kebabı, kavut yemeklerini istedi. Oyun sonunda şeflerce yapılan tadım ve değerlendirme neticesinde 6-1 skorla açık ara takım oyununun kazananı mavi takım oldu.

Tabaklar arasından şefler; Esra, Batuhan, Tolga ve Eda'yı başarılı buldu. Esra dokunulmazlığı elde etti. Gecenin ilk eleme adayı kaptan Kerem oldu ve oylama sonucuna göre de Dilara ikinci olarak potaya dahil oldu.

HAFTANIN İKİNCİ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Mavi takım Ayaz'ın kaptanlığında, kırmızı takım ise Kerem kaptanlığında tezgah başında soluk aldı. Yarışmacılara ''Uluslararası et yemekleri'' konseptinde 7 yemek için 45 dakika süre verildi. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda yeniden 6-1'lik skorla kazanan mavi takım oldu. Kırmızı takım bireysel dokunulmazlık yarışına çıktı. Bu etapta şef tabağı ''Süt helvası'' hazırlandı. Son ikiye kalan Tolga ile Esra arasından dokunulmazlığın sahibi Tolga oldu. İkinci günün ilk eleme adayı olarak Barbaros, ikinci gitme adayı da Sefa seçildi.

HAFTANIN ÜÇÜNCÜ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef'te 21 Eylül akşamında konu bademli yemeklerdi. Yarışmacılar Romesco & Crostini, Sütlü Badem Çorbası, Bobotie, Terkib-i Çeşidiyye, Buhara Pilavı, Kavala Kurabiyesi, Keşkül yemeklerini diğer takımdan daha başarılı yapabilmek için ter döktü. Oyunun kazananı kırmızı takım oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Kıvanç potanın 5. ismini belirledi. Eleme potasına giren isim Sergen oldu. Yapılan oylamada potaya girecek 6. isim belli oldu. Potadaki son isim Azize oldu.

BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM?

Yapılan üç oyunun ardından iki defa kaybeden kırmızı takımdan dört aday belirlendi. İlk oyundan çıkan isimler kırmızı takımdan Kerem ve Dilara oldu. İkinci oyunun ardından Barbaros ve Sefa belirlendi. Üçüncü oyunu kaybeden mavi takımdan ise Sergen ve Azize eleme potasına dahil oldu. Bugün yapılacak oyunun ardından 7. eleme adayı da belirlenecek...