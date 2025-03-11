Tasarım çantaları, özel jet yolculuklarıyla biliniyordu: Wanda Nara hakkında 'borç batağında' iddiası

Yayınlanma: 11.03.2025 - 10:40

Güncelleme: 11.03.2025 - 10:40

Lüks yaşamı, Mauro Icardi ile evliliği ve L-Gante ile ilişkisiyle sık sık gündeme gelen Wanda Nara, bu kez Arjantinli gazeteci Yanina Latorre’nin iddialarıyla konuşuluyor. Latorre, Nara’nın büyük bir borç batağında olduğunu öne sürdü.

BÜYÜK CEZA VE BORÇ İDDİASI

Yanina Latorre, Wanda Nara’nın 240 milyon peso (8.2 milyon TL) para cezasına çarptırıldığını ve ciddi mali sorunlar yaşadığını iddia etti. Ayrıca, Nara’nın kendisini ve Mauro Icardi’yi kızlarının telefonlarından dahi engellediğini belirtti. Bu durum üzerine Icardi’nin, eski eşini yetkililere şikâyet ettiği öne sürüldü.

LÜKS HAYATTAN ÖDÜN YOK

Borç iddialarına rağmen Wanda Nara, lüks hayatına devam ediyor. Sık sık özel uçaklarla seyahat eden ünlü isim, 160’tan fazla lüks çantanın bulunduğu koleksiyon odasıyla da dikkat çekiyor. Nara, çantalarını hırsızlara karşı korumak için "Parmak izi ve şifreyle mühürlenmiş üç kapıdan geçmeniz gerekiyor" açıklamasında bulunmuş ve koleksiyonunu sigortalattığını dile getirmişti.

ICARDI’DEN TALEPLERİ

Boşanma sürecinde olan Wanda Nara’nın Mauro Icardi’den anlaşmalı boşanmak için talepleri de basına yansıdı. Nara’nın, 500 bin dolar tazminat, Milano’da bir daire ve Como Gölü kıyısında bir villa talep ettiği öğrenildi.

Öte yandan, her iki isim de yeni ilişkilere başladı. Mauro Icardi, şarkıcı ve model China Suárez ile yakınlaşırken, Wanda Nara ise şarkıcı L-Gante ile bir ilişki yaşıyor.