Maxi Gomez kimdir, kaç yaşında? Maxi Gomez hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor'un Valencia CF takımından, sezon başında 3 milyon euro bonservis bedeli ödenerek transfer ettiği futbolcu Maxi Gomez, yerine Celta Vigo'nun geleceği iddialarıyla gündem oldu. Peki, Maxi Gomez kimdir, kaç yaşında? Maxi Gomez hangi takımlarda oynadı?
Bordo mavili takım Trabzonspor transfer çalışmalarına başladı. Sezon başında takıma dahil olan Maxi Gomez'in takımdan ayrılacağı iddialarıyla, futbolcu gündem oldu. Futbol izleyicileri Maxi Gomez'in yaşamını ve kariyerini merak etti. İşte ayrıntılar...
MAXİ GOMEZ KİMDİR?
Asıl adıyla Maximiliano Gómez González, 14 Ağustos 1996'da, Uruguay'ın Paysandú şehrinde doğdu. 26 yaşında, 1.86 boyunda olan futbolcu ve forvet pozisyonunda Trabzonspor'da forma giymektedir.
ALTYAPI KARİYERİ
2013-2015 Defensor Sporting
PROFESYONEL KARİYERİ
2015-2017 Defensor Sporting
2017-2019 Celta Vigo
2019-2022 Valencia
2022- Trabzonspor
MİLLÎ TAKIM KARİYERİ
2017- Uruguay
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