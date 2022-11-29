Maxi Gomez kimdir, kaç yaşında? Maxi Gomez hangi takımlarda oynadı?

29 Kasım 2022 Salı, 12:53

Bordo mavili takım Trabzonspor transfer çalışmalarına başladı. Sezon başında takıma dahil olan Maxi Gomez'in takımdan ayrılacağı iddialarıyla, futbolcu gündem oldu. Futbol izleyicileri Maxi Gomez'in yaşamını ve kariyerini merak etti. İşte ayrıntılar...

MAXİ GOMEZ KİMDİR?

Asıl adıyla Maximiliano Gómez González, 14 Ağustos 1996'da, Uruguay'ın Paysandú şehrinde doğdu. 26 yaşında, 1.86 boyunda olan futbolcu ve forvet pozisyonunda Trabzonspor'da forma giymektedir.

ALTYAPI KARİYERİ

2013-2015 Defensor Sporting

PROFESYONEL KARİYERİ

2015-2017 Defensor Sporting

2017-2019 Celta Vigo

2019-2022 Valencia

2022- Trabzonspor

MİLLÎ TAKIM KARİYERİ

2017- Uruguay