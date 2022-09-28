Mauricio Lemos kimdir? Mauricio Lemos hangi takıma transfer oldu?

28 Eylül 2022 Çarşamba, 15:39

Paolo Mauricio Lemos Merladett 28 Aralık 1995 yılında Uruguay'da dünyaya geldi. Kardeşi Maximiliano Lemos da kendisi gibi futbolcudur.

MAURİCİO LEMOS'UN FUTBOL KARİYERİ

Futbola Defensor Sporting altyapısında başladı. 2013'te kulüple profesyonel sözleşme imzaladı. Lemos, 2 sene sonra Rus futbol kulübü Rubin Kazan'a transfer oldu. Uruguaylı stoper, 2016'da Las Palmas kulübü ile anlaştı. 2018-2019 sezonunda bir yıllığına Sassuolo kulübünde kiralık olarak oynadı. 2019-2020'de Las Palmas'a geri döndü. 26 Ağustos 2020'de Fenerbahçe'ye transfer oldu.

MAURİCİO LEMOS HANGİ TAKIMA TRANSFER OLDU?

Mauricio Lemos'un BAE Pro-League'de mücadele eden bir takıma transfer olacağı iddia ediliyor.