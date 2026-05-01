1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanırken, Mayıs ayı içinde başka hangi günlerin tatil olduğu da merak konusu oldu. Peki, Mayıs ayında kaç gün tatil var? 2026 resmi tatilleri...

BU SENE KAÇ GÜN TATİL VAR?

Bu yıl toplamda 15,5 gün resmi tatil bulunuyor.

MAYIS AYI TATİL GÜNLERİ 2026

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs Cuma 1 gün tatil olacak.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs Salı 1 gün tatil olacak.

Kurban Bayramı

26 Mayıs - 30 Mayıs Salı - Cumartesi 4,5 gün tatil olacak.

(Hafta sonu ile Kurban Bayramı tatili arasında kalan 25 Mayıs'ın da tatil olarak ilan edilmesi bekleniyor.)

DİĞER RESMİ TATİLLER 2026