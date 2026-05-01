Mayıs ayında kaç gün tatil var? 2026 resmi tatilleri...

1.05.2026 15:30:00
Haber Merkezi
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bugün kutlanıyor. 1 Mayıs sonrası Mayıs ayı içerisinde başka hangi günler tatil olduğu merak ediliyor. Peki, Mayıs ayında kaç gün tatil var? 2026 resmi tatilleri...

BU SENE KAÇ GÜN TATİL VAR?

Bu yıl toplamda 15,5 gün resmi tatil bulunuyor.

MAYIS AYI TATİL GÜNLERİ 2026

  • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
  • 1 Mayıs Cuma 1 gün tatil olacak.
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı 
  • 19 Mayıs Salı 1 gün tatil olacak.

Kurban Bayramı

26 Mayıs - 30 Mayıs Salı - Cumartesi 4,5 gün tatil olacak.

(Hafta sonu ile Kurban Bayramı tatili arasında kalan 25 Mayıs'ın da tatil olarak ilan edilmesi bekleniyor.)

DİĞER RESMİ TATİLLER 2026

  • 15 Temmuz 2026 Çarşamba Demokrasi ve Millî Birlik Günü
  • 30 Ağustos 2026 Pazar Zafer Bayramı
  • 28 Ekim 2026 Çarşamba Cumhuriyet Bayramı Arifesi
  • 29 Ekim 2026 Perşembe Cumhuriyet Bayramı
  • 31 Aralık 2026 Perşembe Yılbaşı gecesi
  • 1 Ocak 2027 Cuma Yılbaşı tatili (Hafta sonu ile birleşiyor)
