Meğer sokak pilavcılarının lezzet sırrıymış! Hiç fark etmemiştik..
Evde pilav pişirirken bilmeniz gereken bir aşçılık sırrını şimdi sizlerle paylaşacağız. Bu taktik sayesinde sizlerde Türk mutfağının en lezzetli pilavını pişirebileceksiniz.
Türk mutfağının en iyi yemeklerinden biride pilavdır. Pilav sadece Türkiye'de pişirilmiyor. Ermenistan, Azerbaycan, İran ve Balkan mutfağında da bir çok pilav çeşidi bulunmaktadır.
Pilav yaparken bazı püf noktalara dikkat etmek gerekiyor.
Sokak pilavcılarının pilavları oldukça ünlüdür.
İSTANBUL'UN DÖRT BİR KÖŞESİNDELER
İstanbul'un dört bir köşesinde sokak pilavcılarına rastlamak mümkündür. Sokakta satılan pilavlar gerçekten çok daha lezzetli oluyorlar. Peki sokak pilavcılarının sattıkları pilavlar neden bu kadar lezzetli oluyor?
GERÇEK TAVUK SUYU KULLANIYORLAR
Günümüzde çok sayıda markette hazır tavuk suyu veya et suyu bulunuyor. Pilav yaparken genelde bu ürünleri kullanıyoruz. Oysa bu ürünler sağlık açısından çok zararlı.
Sokak pilavcıları genelde bu ürünlerden kullanmıyor. Sokak pilavcıları kendi haşladıkları tavuğundan suyunu pilav yaparken kullanıyorlar.
Böylelikle yaptıkları pilav çok daha lezzetli oluyor.
BİR PÜF NOKTA DAHA
Evde pilav yaparken bilmeniz gereken önemli bir sır daha var. Pilav yaparken asla ayçiçek yağı kullanmayın. Ayçiçek yağı pilavınızın lezzetini kaçıracağı gibi pilavın çokta sağlıksız olmasına yol açacaktır.
Zeytinyağı veya tereyağı kullanabilirsiniz. Özellikle tereyağlı pilav çok daha lezzetli oluyor.
Sokak pilavcılarının büyük bir bölümü ise ucuz olması nedeniyle margarin kullanmaktadır.
Pilav pişirirken bilmeniz gereken diğer püf noktalar;
- İçme suyu kullanın.
- Pirinçleri mutlaka bir gece önceden ıslatın. Böylelikle pirinçteki zararlı toksinleri temizlemiş olursunuz.
- Pilav pişirirken kısık ateşte pişirmeye özen gösterin.
- Pilav pişirirken tarifteki ölçülere göre hareket edin.
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