Meğer sokak pilavcılarının lezzet sırrıymış! Hiç fark etmemiştik..

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 19:15

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 19:15

Türk mutfağının en iyi yemeklerinden biride pilavdır. Pilav sadece Türkiye'de pişirilmiyor. Ermenistan, Azerbaycan, İran ve Balkan mutfağında da bir çok pilav çeşidi bulunmaktadır.

Pilav yaparken bazı püf noktalara dikkat etmek gerekiyor.

Sokak pilavcılarının pilavları oldukça ünlüdür.

İSTANBUL'UN DÖRT BİR KÖŞESİNDELER

İstanbul'un dört bir köşesinde sokak pilavcılarına rastlamak mümkündür. Sokakta satılan pilavlar gerçekten çok daha lezzetli oluyorlar. Peki sokak pilavcılarının sattıkları pilavlar neden bu kadar lezzetli oluyor?

GERÇEK TAVUK SUYU KULLANIYORLAR

Günümüzde çok sayıda markette hazır tavuk suyu veya et suyu bulunuyor. Pilav yaparken genelde bu ürünleri kullanıyoruz. Oysa bu ürünler sağlık açısından çok zararlı.

Sokak pilavcıları genelde bu ürünlerden kullanmıyor. Sokak pilavcıları kendi haşladıkları tavuğundan suyunu pilav yaparken kullanıyorlar.

Böylelikle yaptıkları pilav çok daha lezzetli oluyor.

BİR PÜF NOKTA DAHA

Evde pilav yaparken bilmeniz gereken önemli bir sır daha var. Pilav yaparken asla ayçiçek yağı kullanmayın. Ayçiçek yağı pilavınızın lezzetini kaçıracağı gibi pilavın çokta sağlıksız olmasına yol açacaktır.

Zeytinyağı veya tereyağı kullanabilirsiniz. Özellikle tereyağlı pilav çok daha lezzetli oluyor.

Sokak pilavcılarının büyük bir bölümü ise ucuz olması nedeniyle margarin kullanmaktadır.

Pilav pişirirken bilmeniz gereken diğer püf noktalar;