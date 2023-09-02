Meğerse yıllardır yanlış yapıyormuşuz... Soğan ve sarımsağı birlikte pişiriyorsanız dikkat!

Yayınlanma: 02.09.2023 - 21:27

Güncelleme: 02.09.2023 - 21:27

Soğan ve sarımsak, birçok yemekte lezzet artırıcı olarak kullanılır ve birlikte pişirilir. Ancak bu iki malzemenin birlikte pişirilmesi aslında sağlık açısından zararlı olabilir. İşte nedenleri...



Soğan ve sarımsağı birlikte pişiriyorsanız dikkat!

Pişirme Süreleri Farklıdır: Soğan ve sarımsak, pişme süreleri bakımından farklıdır. Soğan, sarımsaktan daha uzun süre pişer. Bu nedenle ikisini aynı anda pişirirseniz, sarımsak soğanın yanmasına neden olabilir.

Besin Değerleri Kaybolabilir: Sarımsak, içindeki değerli besin maddelerini hızla kaybedebilir. Soğan ile birlikte pişirirseniz, sarımsak aşırı sıcaklık nedeniyle besin değerlerini kaybedebilir.

Sağlıksız Hale Gelebilir: Sarımsak, pişirme sırasında aşırı kavrulduğunda sağlıksız bir bileşik olan allicin'i oluşturabilir. Bu, besin değerinden ziyade sağlığınıza zarar verebilir.

En İyi Yöntem: Soğan ve sarımsak kullanırken, daha iyi bir yöntem soğanın önce pişirilmesi ve ardından sarımsağın eklenmesidir. Bu, her iki malzemenin de optimum pişme süresine sahip olmalarını sağlar ve lezzeti korur.

Sonuç olarak, soğan ve sarımsak birlikte pişirildiğinde lezzet kazanabilirsiniz, ancak sağlığınızı korumak için daha iyi bir seçenek, bunları ayrı ayrı pişirmektir.