Prens Harry ve Meghan Markle'dan 'Afganistan' açıklaması

20 Ağustos 2021 Cuma, 16:37

Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerine dönmeme kararı alan Prens Harry ve Meghan Markle çifti, bu kez Afganistan başta olmak üzere dünyada yaşanan gelişmelere yönelik yaptığı açıklamayla gündemde.

Çift, Archewell Vakıfları üzerinden yaptıkları açıklamada “Şu an dünya inanılmaz hassas. Afganistan’daki duruma bakarak hepimizin nutku tutuldu ve inanılmaz acı hissediyoruz. Haiti’deki insani krizi izlerken ve geçtiğimiz hafta kötüleşen depremler ile kalbimiz kırıldı. Ve küresel sağlık krizinin devam ettiğini görüp yeni varyantların ortaya çıkması ile konu ile ilgili çok fazla yanlış anlaşılma devam ederken korku içerisindeyiz" ifadelerinde bulundu.

NTV'nin Elle'nin haberinden aktardığına göre; Sussex Çifti "Herhangi bir insan veya toplum acı çektiği zaman, fark etsek de etmesek de hepimizin bir yanı da onlarla acı çekiyor. Böyle acı dolu bir durumda yaşamak zorunda değiliz ve insanlar olarak bunu kabullenme durumuna itiliyoruz" açıklamalarında bulundu.

"Kendimizi güçsüz hissetmek çok normal ama birlik olup ortak değerlerimizi aksiyona çevirebiliriz" diyen Sussex Çifti, “Başlangıç olarak, hepinizi kritik çalışmalar sürdüren organizasyonları desteğe çağırıyoruz. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler ve G20 Liderler zirvesi gibi dünya çapında güçlü konumlardaki insanları diyaloglar başlatmaları için çağırıyoruz. Uluslararası bir toplum olarak, tanıdığımız ve tanımadığımız insanlar için şimdi verdiğimiz kararlar insanlığımızı kanıtlayacaktır” diye ekledi.

Yardım edilebilecek kurumları listeleyen Sussex Çifti, World Central Kitchen, Women for Afghan Women, Afghanaid, Mercy Corps ve Invictus Games Vakfı gibi kurumları saydılar.

Sadece maddi destek değil dünyanın bu negatif durumunda mental sağlık organizasyonların da bir araya gelmesi gerektiğinin altını çizen Meghan Markle ve Prens Harry, “Birçoğunuz dünyanın bu durumunu izlerken çaresiz hissediyor olabilir. Tüm bu yaşananlar karmaşık hissettiriyor olabilir ama ortak amaç, aksiyon ve bağlılığımıza inancımız var ve bu hepimizi iyileştirebilecek güce sahip” dediler.