Mehmet Ali Erbil ile sevgilisi Gülseren Ceylan'dan bayram pozu geldi
26 yaşındaki sevgilisiyle sık sık paylaşımlar yapan Mehmet Ali Erbil, son olarak bayram mesajı için birlikte olan samimi karelerini paylaştı.
Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil (67), 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile ilişkisiyle magazin gündeminde adından söz ettiriyor.
Ünlü şovmen, son olarak kızı Yasmin Erbil'in ilişkisi hakkında yaptığı yorumla adından söz ettirmişti.
Ramazan Bayramı öncesi ağabeyi Mustafa Erbil ile birlikte aile mezar ziyaretinde bulunan Mehmet Ali Erbil, sevgilisi Gülseren Ceylan ile bayram paylaşımı yaptı. Çift paylaşıma: 'Sevdiklerinizle iyi bayramlar dileriz' notunu düştü.
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