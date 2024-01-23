Yasmin Erbil'in 'Babalık görmedim' sözlerine Mehmet Ali Erbil'den yanıt geldi

Yayınlanma: 23.01.2024 - 14:20

Güncelleme: 23.01.2024 - 14:22

Mehmet Ali Erbil'in oyuncu Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen 28 yaşındaki kızı Yasmin Erbil babası hakkında sitemkar ifadelerde bulunmuş "Babalık görmedim" demişti.

Yasmin Erbil'in yaptığı bu açıklama konuşulurken Mehmet Ali Erbil'den 'baba olmak istiyorum' sözleriyle gündeme geldi.

Mehmet Ali Erbil bu sefer kızının sözlerine dair çarpıcı bir açıklamda bulundu.

Erbil kızının "Çok fazla babalık gördüğümü düşünmüyorum. Nasıl babamın annesinden yarası varsa benim de babamdan yaram var. Bu yara hiçbir zaman kapanmayacak, bunu biliyorum" şeklindeki açıklamasına karşılık şunları söyledi:

"Kızımın açıklamalarına çok üzüldüm. Bunca sağlık sorunuyla uğraşırken bu sözleri hak etmediğimi düşünüyorum."