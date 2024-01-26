Mehmet Ali Erbil'in bu sefer de oğlu isyan etti: 'Kendimi balkondan atarım'

Yayınlanma: 26.01.2024 - 13:29

Güncelleme: 26.01.2024 - 13:29

Daha önce yaptığı açıklamalarda babasından; babalık görmediğini ve sevgi eksikliğiyle büyüdüğünü söyleyen Yasmin Erbil, ayrıca küçükken babasının kendisini gezmeye çıkardığı zamanlarda yanına başka kadınları getirdiğini ifade etmişti.



Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Nişantaşı'nda görüntülenen Yasmin Erbil, konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Erbil, "Babam bu açıklama karşısında çok üzüldü. Bilseydim babam bu kadar üzülecek böyle bir açıklama yapmazdım" dedi.

Yasmin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil'in, "Baba olmak istiyorum" şeklindeki açıklaması hakkında da konuştu. Yasmin Erbil, "İstemiyorum öyle bir şey. Ali Sadi 'Böyle bir şey olursa kendimi balkondan aşağı atarım' dedi" ifadelerini kullandı.

