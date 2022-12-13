Mehmet Dinçerler ayrılığın ardından hakkındaki iddialarla ilgili ilk kez konuştu

13 Aralık 2022 Salı, 09:03

İş insanı Mehmet Dinçerler, A Para'da Funda Karayel'in sunduğu Yıldızlı Sohbetler programına konuk oldu.

Hadise’yle 5 aylık evliliği geçen eylül ayında sona eren Mehmet Dinçerler, şarkıcıya hediye ettiği 3 milyon lira değerindeki yüzüğün sahte olduğu iddiası hakkında ilk kez konuştu.

"KONUŞMAYA TENEZZÜL ETMEDİM"

Dinçerler, konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı;

“Yüzük sahte değil, böyle bir şey olabilir mi? İlişkiyi yıpratmak için yapılan şeylerdi. Konuşmaya tenezzül etmedim, çünkü ne söylesem zaten tersi yazılıyordu. Bir itibar suikastı vardı. Mutlu bir beraberlik varken yüzüğün değerinin konuşulması çok saçma.”

"EŞYALARIN PEŞİNDE KOŞMADIM"

'Boşandıktan sonra robot süpürge ve gümüş tepsiyi geri aldın mı' sorusunu da yanıtlayan iş insanı, 'Robot süpürge haberi gerçekten çok komikti, ben de çok güldüm. İnsanlara eğlence çıktı ama ben hayatım boyunca çıktı böyle ufak tefek şeylerin peşinde koşmuş bir adam değilim. Zaten öyle bir diyaloğumuz da hiçbir zaman olmadı. Biz hiçbir zaman maddiyata bağlı eşyaların veya başka şeylerin peşinde koşan Biz hiçbir zaman maddiyata bağlı' dedi.

"HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM"

Dinçerler, geçmişte attığı, boşanma döneminde gündem olan tweet’leri için de özür diledi: “Cahilceydi. Çok küçük yaşta attığım saçma sapan şeylerdi. Herkesten özür dilerim.”