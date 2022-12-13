Mehmet Dinçerler ayrılığın ardından hakkındaki iddialarla ilgili ilk kez konuştu
İş insanı Mehmet Dinçerler, Hadise ile boşandıktan günler sonra ilk kez açıklamalarda bulundu. Dinçerler, Hadise’ye hediye ettiği söylenen yüzük ve boşanırken evden robot süpürgeyi dahi alıp gittiğine dair haberlere tepki gösterdi.
İş insanı Mehmet Dinçerler, A Para'da Funda Karayel'in sunduğu Yıldızlı Sohbetler programına konuk oldu.
Hadise’yle 5 aylık evliliği geçen eylül ayında sona eren Mehmet Dinçerler, şarkıcıya hediye ettiği 3 milyon lira değerindeki yüzüğün sahte olduğu iddiası hakkında ilk kez konuştu.
"KONUŞMAYA TENEZZÜL ETMEDİM"
Dinçerler, konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı;
“Yüzük sahte değil, böyle bir şey olabilir mi? İlişkiyi yıpratmak için yapılan şeylerdi. Konuşmaya tenezzül etmedim, çünkü ne söylesem zaten tersi yazılıyordu. Bir itibar suikastı vardı. Mutlu bir beraberlik varken yüzüğün değerinin konuşulması çok saçma.”
"EŞYALARIN PEŞİNDE KOŞMADIM"
'Boşandıktan sonra robot süpürge ve gümüş tepsiyi geri aldın mı' sorusunu da yanıtlayan iş insanı, 'Robot süpürge haberi gerçekten çok komikti, ben de çok güldüm. İnsanlara eğlence çıktı ama ben hayatım boyunca çıktı böyle ufak tefek şeylerin peşinde koşmuş bir adam değilim. Zaten öyle bir diyaloğumuz da hiçbir zaman olmadı. Biz hiçbir zaman maddiyata bağlı eşyaların veya başka şeylerin peşinde koşan Biz hiçbir zaman maddiyata bağlı' dedi.
"HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM"
Dinçerler, geçmişte attığı, boşanma döneminde gündem olan tweet’leri için de özür diledi: “Cahilceydi. Çok küçük yaşta attığım saçma sapan şeylerdi. Herkesten özür dilerim.”
Video Haberler
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
- Okul arazisinde yetiştirilen pamuktan 400 bin lira gelir
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Apronda intihar
- Duruşmaya gitmeyecekler!
- İmamoğlu'ndan en net 'adaylık' yanıtı
- Bakan Nureddin Nebati, EYT'lileri tiye aldı
- Erdoğan'dan 'istismar' açıklaması
- Kopya düzeneğiyle ehliyet sınavına giren kişi yakalandı
- Kılıçdaroğlu'na 'operasyon' yanıtı
- Bu ses kaydı kimin?
- Erdoğan bakanlara talimat verdi
- Tutuklamaya mahkeme duvarı