Mehmet Günsür ile kızı aynı dizide buluştu

Ünlü oyuncu Mehmet Günsür, kızı Cloe ile İtalya'da yayınlanıp 5 milyon kişi tarafından izlenen dizide rol aldı. 'Inter Milan-Roma' maçını geride bırakan dizi, izleyicilerin yüzde 22.4’üne ulaştı.

cumhuriyet.com.tr
16 Şubat 2022 Çarşamba, 15:48
Mehmet Günsür ile kızı aynı dizide buluştu
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Oyuncu Mehmet Günsür’ün kızı Cloe ile rol aldığı ve İtalya’nın Rai-1 kanalında yayınlanan “Lea” (Yeni Bir Gün) dizisi ilk bölümüyle 5 milyon kişi tarafından izlendi. Aynı gün ekrana gelen “Inter Milan-Roma” maçını geride bırakan dizi, izleyicilerin yüzde 22.4’üne ulaştı.

DİZİNİN KONUSU NE?

Günsür’ün hayat verdiği Arturo Minerva, sanatçılara eşlik ederek dünyayı dolaşan Türk kökenli bir müzisyen. Müzisyen, bir ilişkisinden istemeyerek kız çocuğu sahibi olur ve annesi çocuğu terk eder. Arturo, Martine ismini koyduğu çocuğuyla İtalya’ya yerleşir ve ona tek başına bakar.

8 bölüm olarak tasarlanan dizide Günsür’ün kızı Cloe, “Martina” rolünü canlandırıyor.

Oyuncunun 3 çocuğundan en küçüğü olan Cloe, bu rolle babasının izinden giderek oyunculuğa ilk adımını atıyor.



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