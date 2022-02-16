Sahne kıyafeti tartışmasına Orhan Gencebay da katıldı: 'Bu edeple ilgili'
İzzet Yıldızhan'ın Gülşen, Hande Yener ve Hadise gibi isimleri hedef almasının ardından başlayan ve son dönemin tartışma konularından birisi olan sahne kıyafetleri tartışmasına Orhan Gencebay da dahil oldu. Gncebay, "Tabii ki biz mayoyla çıkmıyoruz, biraz daha günlük kıyafetlerle çıkabiliyoruz. Bunların hepsinin düşünerek gereğinin olması lazım diyorum, bu edeple ilgili, akılla ilgili" dedi.
Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, önceki akşam ailesi ile
birlikte Etiler'de görüntülendi. Habertürk’ten Tolga Aslan’ın haberine göre, basın
mensuplarının sorularını yanıtlayan Gencebay, müzik sektörü hakkında konuştu.
"Yerli ve milli müzik sektörümüzde üretim durmuştur”
diyen Gencebay, “Durmuştur derken olağanüstü bir zarardır. Bunun hemen
düzelmesi lazım, bunun nedeni üreten sanatçıların maddi ve manevi hakları
gereği gibi alınamamaktadır. Ülkemizde müzik sanatı haklarıyla ilgili, bazı konular
kesinlikle ele alınmalı” dedi.
Gencebay, sözlerine şöyle devam etti:
"Bunu düzeltmeden üretim olmaz, üretim olmadan genel
olarak hiçbir şey olmaz. Devletimiz bu duruma el atarsa gereğini yapacaktır,
devletimizden para beklemiyoruz. Sadece haklarımızı almamız konusunda bize
gerekeni yapma imkanı verecektir."
"BATI BUNU 300 YIL ÖNCE YAPMIŞ"
Ünlü sanatçı, "300 yıl evvel bunları halletmiş olan
Batı'da, Avrupa Birliği var. Bizim istediğimiz AB hukukunun burada tam
anlamıyla uygulanması, oradaki hakların ve saygınlığın burada da aynı şekilde
yerine getirilmesi gerekiyor. Belki bizimkiler bilmeyebilirler, ancak biz
öğretmeye hazırız. İlkokuldan itibaren insan haklarının ne olduğunu anlatmamız
lazım. Bu konuların hızlı bir şekilde çözülmesi lazım, sanatçımızın hakkını
hakkıyla savunmalıyız" dedi.
"BU EDEPLE İLGİLİ"
Son dönemin tartışma konularından birisi olan sahne
kıyafetleri hakkında konuşan Gencebay, "Bunu öncelikle ortaya söylemek
istiyorum, her şeyin bir dengesi vardır, onu bulmak ve uygulamak lazım. Biz
eskiden televizyonlara çıkarken smokinle çıkardık, şimdi zaman değişti. Tabii
ki biz mayoyla çıkmıyoruz, biraz daha günlük kıyafetlerle çıkabiliyoruz.
Bunların hepsinin düşünerek gereğinin olması lazım diyorum, bu edeple ilgili,
akılla ilgili, eserin yapısıyla ilgili, her şeyden önce insana yakışan olması
lazım" dedi.
Bu konuların önce ne olduğunun anlaşılması gerektiğini
belirten Gencebay, "Her şeyden önce sanat nedir, sanat siyaset yapmaz.
Sanat kültürlerin zirvesidir, önce sanatı anlamak lazım. Sanat siyasetten
üstündür, bunun anlamı üst-alt kavramı değildir” diye konuştu.
NE OLMUŞTU?
Daha önce "Kızlarımın eş seçme şansı yok, flörte
karşıyım" sözleriyle gündeme gelen türkücü İzzet Yıldızhan, son olarak
konserlerinde giydikleri iddialı kostümlerle konuşulan ünlü isimleri
eleştirmiş; “Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet” demişti. Ünlü
türkücünün açıklamaları sosyal medyada tepki çekmişti.
"HERKES BU TOPLUMA GÖRE YAŞAMALI"
Hadise, Hande Yener ve Gülşen gibi ünlü isimleri sahnede
giydiği kostümler üzerinden eleştiren İzzet Yıldızhan, şunları söylemişti:
“Her sanatçının yaşam biçimi var, saygı duyarım ama şu da bilinmeli ki burası Türkiye. Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet. Ben demiyorum ki peçe ile çıksın. Ama sahne adabı denilen bir şey var. Ben ekranlarda böyle şeyler görmek istemiyorum. Biz nispeten de olsa örf adetlerimize dikkat ediyoruz.”
Ünlü türkücünün açıklamaları kısa zamanda sosyal medyada
gündem olurken, çok sayıda ünlü isimden de Yıldızhan'a tepki gelmişti.
Daha sonra sahne kıyafetleri tartışmasına Işın Karaca da dahil olmuştu. Karaca, "Gülşen aslan gibi şarkıcı, efsane bir söz yazarı. Sadece ben de kız annesiyim o da belirli bir normun içerisinde bu ülkeye göre hareket etmelidir diye düşünüyorum" demişti.
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