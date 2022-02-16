Sahne kıyafeti tartışmasına Orhan Gencebay da katıldı: 'Bu edeple ilgili'

16 Şubat 2022 Çarşamba, 10:01

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, önceki akşam ailesi ile birlikte Etiler'de görüntülendi. Habertürk’ten Tolga Aslan’ın haberine göre, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gencebay, müzik sektörü hakkında konuştu.

"Yerli ve milli müzik sektörümüzde üretim durmuştur” diyen Gencebay, “Durmuştur derken olağanüstü bir zarardır. Bunun hemen düzelmesi lazım, bunun nedeni üreten sanatçıların maddi ve manevi hakları gereği gibi alınamamaktadır. Ülkemizde müzik sanatı haklarıyla ilgili, bazı konular kesinlikle ele alınmalı” dedi.

Gencebay, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunu düzeltmeden üretim olmaz, üretim olmadan genel olarak hiçbir şey olmaz. Devletimiz bu duruma el atarsa gereğini yapacaktır, devletimizden para beklemiyoruz. Sadece haklarımızı almamız konusunda bize gerekeni yapma imkanı verecektir."

"BATI BUNU 300 YIL ÖNCE YAPMIŞ"

Ünlü sanatçı, "300 yıl evvel bunları halletmiş olan Batı'da, Avrupa Birliği var. Bizim istediğimiz AB hukukunun burada tam anlamıyla uygulanması, oradaki hakların ve saygınlığın burada da aynı şekilde yerine getirilmesi gerekiyor. Belki bizimkiler bilmeyebilirler, ancak biz öğretmeye hazırız. İlkokuldan itibaren insan haklarının ne olduğunu anlatmamız lazım. Bu konuların hızlı bir şekilde çözülmesi lazım, sanatçımızın hakkını hakkıyla savunmalıyız" dedi.

"BU EDEPLE İLGİLİ"

Son dönemin tartışma konularından birisi olan sahne kıyafetleri hakkında konuşan Gencebay, "Bunu öncelikle ortaya söylemek istiyorum, her şeyin bir dengesi vardır, onu bulmak ve uygulamak lazım. Biz eskiden televizyonlara çıkarken smokinle çıkardık, şimdi zaman değişti. Tabii ki biz mayoyla çıkmıyoruz, biraz daha günlük kıyafetlerle çıkabiliyoruz. Bunların hepsinin düşünerek gereğinin olması lazım diyorum, bu edeple ilgili, akılla ilgili, eserin yapısıyla ilgili, her şeyden önce insana yakışan olması lazım" dedi.

Bu konuların önce ne olduğunun anlaşılması gerektiğini belirten Gencebay, "Her şeyden önce sanat nedir, sanat siyaset yapmaz. Sanat kültürlerin zirvesidir, önce sanatı anlamak lazım. Sanat siyasetten üstündür, bunun anlamı üst-alt kavramı değildir” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Daha önce "Kızlarımın eş seçme şansı yok, flörte karşıyım" sözleriyle gündeme gelen türkücü İzzet Yıldızhan, son olarak konserlerinde giydikleri iddialı kostümlerle konuşulan ünlü isimleri eleştirmiş; “Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet” demişti. Ünlü türkücünün açıklamaları sosyal medyada tepki çekmişti.

"HERKES BU TOPLUMA GÖRE YAŞAMALI"

Hadise, Hande Yener ve Gülşen gibi ünlü isimleri sahnede giydiği kostümler üzerinden eleştiren İzzet Yıldızhan, şunları söylemişti:

“Her sanatçının yaşam biçimi var, saygı duyarım ama şu da bilinmeli ki burası Türkiye. Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet. Ben demiyorum ki peçe ile çıksın. Ama sahne adabı denilen bir şey var. Ben ekranlarda böyle şeyler görmek istemiyorum. Biz nispeten de olsa örf adetlerimize dikkat ediyoruz.”

Ünlü türkücünün açıklamaları kısa zamanda sosyal medyada gündem olurken, çok sayıda ünlü isimden de Yıldızhan'a tepki gelmişti.

Daha sonra sahne kıyafetleri tartışmasına Işın Karaca da dahil olmuştu. Karaca, "Gülşen aslan gibi şarkıcı, efsane bir söz yazarı. Sadece ben de kız annesiyim o da belirli bir normun içerisinde bu ülkeye göre hareket etmelidir diye düşünüyorum" demişti.