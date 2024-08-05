Yayınlanma: 05.08.2024 - 11:18

Güncelleme: 05.08.2024 - 11:18

Mehmet Günsür televizyon dizilerine vermiş olduu 10 yıllık bir aranın ardından "Annem Ankara" dizisi ile ekranlara dönüyor. Muhteşem Yüzyıl, Fi, Atiye gibi dizilerde oynayan Günsür'ün yaşamı merak edildi. Yurttaşlar Mehmet Günsür'ün nereli olduğunu, yaşını ve özel hayatını araştırıyor. Peki, Mehmet Günsür kim, kaç yaşında, nereli? Mehmet Günsür evli mi? Mehmet Günsür hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

MEHMET GÜNSÜR KİM?

Mehmet Günsür, 8 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul'da doğdu. Annesi Sibel Günsür bir öğretim görevlisi, babası Teoman Günsür ise bir endüstri mühendisi. Modern bale koreografı olan ablası Zeynep Günsür Yüceil aynı zamanda bir öğretim görevlisi.

Oyunculuğa yedi yaşında çeşitli reklam filmlerinde oynayarak başladı. 14 yaşındayken Okan Uysaler'in yönettiği Geçmiş Bahar Mimozaları adlı dizide Rutkay Aziz, Filiz Akın ve Müşfik Kenter gibi oyuncularla rol aldı.

İtalyan Lisesi'nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesine girerek buradan mezun oldu. Bir müzik grubuyla konserler veren Günbsür, dört yıl boyunca restoran işletti. Hamam filminin figürasyonunu yapan bir arkadaşının aracılığıyla seçmelere katıldı. Deneme çekiminin ardından role kabul edildi ve Ferzan Özpetek'in yönetmenliğindeki bu filmle adını geniş kitlelere duyurdu. Filmin ardından yalnızca oyunculuğa yönelme kararı aldı.

MEHMET GÜNSÜR EVLİ Mİ?

Mehmet Günsür, 2006 yılında yönetmen Katerina Mongio ile evlendi. Çiftin üç çocuğu var.

MEHMET GÜNSÜR HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

1989 - Geçmiş Bahar Mimozaları

1999 - Sır Dosyası

2001 - Don Matteo

2003 - Pilli Bebek

2004 - Kasırga İnsanları

2005-2006 - Beyaz Gelincik

2007-2008 - Bıçak Sırtı

2011 - Saïgon, l'été de nos 20 ans

2012-2014 - Muhteşem Yüzyıl

2021 - La Compagnia del Cigno

2022 - Lea - Un nuovo giorno

2022 - Devils

Mehmet Günsür'ün dijital platformlarda yayımlanan dizileri:

2017-2018 - Fi

2018 - Kanaga

2019-2021 - Atiye

2023 - Arayış

2024 - Kül

MEHMET GÜNSÜR HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

1997 - Hamam

2001 - Gli amici di Gesù - Tommaso

2001 - Gli amici di Gesù - Giuda

2002 - İtalyan

2003 - Il papa buono

2003 - O Şimdi Asker

2003 - Stregeria

2004 - Hayal Kurma Oyunları

2004 - Non ci sarebbe niente da fare!

2005 - Anlat İstanbul

2007 - Fall Down Dead

2008 - Se chiudi gli occhi

2010 - Ses

2010 - Matrimoni e altri disastri

2011 - Aşk Tesadüfleri Sever

2011 - Master Plan

2014 - Unutursam Fısılda

2017 - İstanbul Kırmızısı

2017 - Martıların Efendisi

2020 - Figli

2023 - Atatürk