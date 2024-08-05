Mehmet Günsür kim, kaç yaşında, nereli? Mehmet Günsür evli mi? Mehmet Günsür hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Mehmet Günüsr'ün yaşamı merak ediliyor. Verdiği aranın ardından ekranlara dönen oyuncu Mehmet Günsür'ün yaşamı araştırılıyor. Peki, Mehmet Günsür kim, kaç yaşında, nereli? Mehmet Günsür evli mi? Mehmet Günsür hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Mehmet Günsür televizyon dizilerine vermiş olduu 10 yıllık bir aranın ardından "Annem Ankara" dizisi ile ekranlara dönüyor. Muhteşem Yüzyıl, Fi, Atiye gibi dizilerde oynayan Günsür'ün yaşamı merak edildi. Yurttaşlar Mehmet Günsür'ün nereli olduğunu, yaşını ve özel hayatını araştırıyor. Peki, Mehmet Günsür kim, kaç yaşında, nereli? Mehmet Günsür evli mi? Mehmet Günsür hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...
MEHMET GÜNSÜR KİM?
Mehmet Günsür, 8 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul'da doğdu. Annesi Sibel Günsür bir öğretim görevlisi, babası Teoman Günsür ise bir endüstri mühendisi. Modern bale koreografı olan ablası Zeynep Günsür Yüceil aynı zamanda bir öğretim görevlisi.
Oyunculuğa yedi yaşında çeşitli reklam filmlerinde oynayarak başladı. 14 yaşındayken Okan Uysaler'in yönettiği Geçmiş Bahar Mimozaları adlı dizide Rutkay Aziz, Filiz Akın ve Müşfik Kenter gibi oyuncularla rol aldı.
İtalyan Lisesi'nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesine girerek buradan mezun oldu. Bir müzik grubuyla konserler veren Günbsür, dört yıl boyunca restoran işletti. Hamam filminin figürasyonunu yapan bir arkadaşının aracılığıyla seçmelere katıldı. Deneme çekiminin ardından role kabul edildi ve Ferzan Özpetek'in yönetmenliğindeki bu filmle adını geniş kitlelere duyurdu. Filmin ardından yalnızca oyunculuğa yönelme kararı aldı.
MEHMET GÜNSÜR EVLİ Mİ?
Mehmet Günsür, 2006 yılında yönetmen Katerina Mongio ile evlendi. Çiftin üç çocuğu var.
MEHMET GÜNSÜR HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
1989 - Geçmiş Bahar Mimozaları
1999 - Sır Dosyası
2001 - Don Matteo
2003 - Pilli Bebek
2004 - Kasırga İnsanları
2005-2006 - Beyaz Gelincik
2007-2008 - Bıçak Sırtı
2011 - Saïgon, l'été de nos 20 ans
2012-2014 - Muhteşem Yüzyıl
2021 - La Compagnia del Cigno
2022 - Lea - Un nuovo giorno
2022 - Devils
Mehmet Günsür'ün dijital platformlarda yayımlanan dizileri:
2017-2018 - Fi
2018 - Kanaga
2019-2021 - Atiye
2023 - Arayış
2024 - Kül
MEHMET GÜNSÜR HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
1997 - Hamam
2001 - Gli amici di Gesù - Tommaso
2001 - Gli amici di Gesù - Giuda
2002 - İtalyan
2003 - Il papa buono
2003 - O Şimdi Asker
2003 - Stregeria
2004 - Hayal Kurma Oyunları
2004 - Non ci sarebbe niente da fare!
2005 - Anlat İstanbul
2007 - Fall Down Dead
2008 - Se chiudi gli occhi
2010 - Ses
2010 - Matrimoni e altri disastri
2011 - Aşk Tesadüfleri Sever
2011 - Master Plan
2014 - Unutursam Fısılda
2017 - İstanbul Kırmızısı
2017 - Martıların Efendisi
2020 - Figli
2023 - Atatürk
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