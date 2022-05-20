Mehmet Günsür'den yeni proje

20 Mayıs 2022 Cuma, 12:32

Alperen Duymaz ve Funda Eryiğit'in başrollerinde yer aldığı Netflix filmi 'Kül'ün oyuncu kadrosuna, ünlü oyuncu Mehmet Günsür de dahil oldu. Erdi Işık’ın yazdığı filmin yönetmen koltuğunda ise Erdem Tepegöz oturacak.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, filmde marangoz Metin Ali rolüne Alperen Duymaz, yayınevinin sahibinin eşi Gökçe rolüne ise Funda Eryiğit’in hayat verecek. Günsür de filmde Gökçe’nin eşi karakterini canlandıracak.

Filmin hikâyesi, 'Kül' adlı kitap tekstinin bir yayınevine gelmesiyle başlıyor.

Öte yandan Günsür, bu yaz Aras Bulut İynemli’nin başrolünde yer aldığı Disney Plus'ın Atatürk dizisinde de rol alacak.