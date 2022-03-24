Mehmet Öz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, ne mezunu? İşte biyografisi

24 Mart 2022 Perşembe, 15:48

ABD'de doğup büyümesine karşın akıcı bir şekilde Türkçe konuşabilen Dr. Mehmet Öz, askerliğini de Türkiye'de yaptı. 350'nin üstünde orijinal yayına, kitaplara, makalelere imza attı. Mehmet Öz'ün kişisel servetinin 120 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

45. ABD Başkanı Donald Trump tarafından Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi'ne seçilen Mehmet Öz'ün, 2022 yılında Cumhuriyetçi Parti'den senatörlük yarışına girince mevcut başkan Joe Biden tarafından istifa etmesi istendi. Ünlü doktorun istifa etmemesi durumunda görevden alınacağı bildirildi.

MEHMET ÖZ'ÜN HAYAT HİKAYESİ

11 Haziran 1960 tarihinde ABD'nin Ohio eylaetine bağlı Cleveland kentinde dünyaya geldi. Mehmet Öz aslen Çerkes. Annesi Suna Öz ve babası Mustafa Öz, eğitimleri için 1955 yılında Konya'dan ABD'ye yerleşti. 'Seval' ve 'Nazlım' adında iki kardeşi bulunuyor.

Lisans eğitimini Harvard Üniversitesi'nde tamamladı.

Mehmet Öz, minimal invasif kalp cerrahisi, tamamlayıcı ilaç, kalp bakımı sonuç analizi ve kalp değişimi ile ilgili araştırmalarda bulundu.

Kliniksel uzmanlık alanları minimal invasif kalp cerrahisi, kalp cerrahisi, kalp kapakçığı ve aort cerrahisi, yetişkin kalp nakli, mekanik kalp yardımcılığı ve koroner baypas.

Forbes dergisi tarafından 2011 yılının en etkili 3. kişisi seçildi. Hippocrates Magazin dergisi tarafından 'Yılın Doktoru', Healthy Living Magazine dergisi tarafından 'Milenyum'un İyileştiricisi', New York Magazin dergisi tarafından 'Yılın En İyi Doktoru', World Economic Forum tarafından 'Yarının Küresel Lideri' seçildi. Aynı zamanda 1996 yılında 'Yılın Türk-Amerikalısı' seçildi.

Mehmet Öz, 2022 yılı itibarıyla Columbia Üniversitesi Tıp Merkezi Kardiyoloji Direktörlüğü'nün yanı sıra Columbia Üniversitesi Doktorlar ve Cerrahlar Fakültesi'nde cerrah olarak hayatını sürdürüyor.

Lisa Öz ve Mehmet Öz

ÖZEL YAŞAMI

1960 doğumlu olan Mehmet Öz, 2022 yılı itibarıyla 62 yaşında.

1985 yılında Lisa Lemole (d.1963) ile evlendi. Çiftin; 'Daphne Nur', 'Anabella Sezen', 'Zoe Yasemin', 'Oliver Mustafa' adında dört çocuğu bulunuyor.

Mehmet Öz 1.85 metre boyunda, 75 kilo ve ikizler burcu.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @dr_oz, Twitter'da @droz kullanıcı adıyla yer alıyor.