Mehmet Öz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, ne mezunu? İşte biyografisi
Kanserden korunma konulu beslenme ve yaşam tarzı üzerine yaptığı televizyon programlarıyla ve yayımladığı kitaplarla ABD'de adını duyuran Dr. Mehmet Öz, 2017-2021 yılları arasında ABD Başkanlığı yapan Donald Trump'ın Oval Ofis'teki doktoru olarak görev yaptı. İşte, Mehmet Öz'ün hayatı...
ABD'de doğup büyümesine karşın akıcı bir şekilde Türkçe konuşabilen Dr. Mehmet Öz, askerliğini de Türkiye'de yaptı. 350'nin üstünde orijinal yayına, kitaplara, makalelere imza attı. Mehmet Öz'ün kişisel servetinin 120 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.
45. ABD Başkanı Donald Trump tarafından Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi'ne seçilen Mehmet Öz'ün, 2022 yılında Cumhuriyetçi Parti'den senatörlük yarışına girince mevcut başkan Joe Biden tarafından istifa etmesi istendi. Ünlü doktorun istifa etmemesi durumunda görevden alınacağı bildirildi.
MEHMET ÖZ'ÜN HAYAT HİKAYESİ
11 Haziran 1960 tarihinde ABD'nin Ohio eylaetine bağlı Cleveland kentinde dünyaya geldi. Mehmet Öz aslen Çerkes. Annesi Suna Öz ve babası Mustafa Öz, eğitimleri için 1955 yılında Konya'dan ABD'ye yerleşti. 'Seval' ve 'Nazlım' adında iki kardeşi bulunuyor.
Lisans eğitimini Harvard Üniversitesi'nde tamamladı.
Mehmet Öz, minimal invasif kalp cerrahisi, tamamlayıcı ilaç, kalp bakımı sonuç analizi ve kalp değişimi ile ilgili araştırmalarda bulundu.
Kliniksel uzmanlık alanları minimal invasif kalp cerrahisi, kalp cerrahisi, kalp kapakçığı ve aort cerrahisi, yetişkin kalp nakli, mekanik kalp yardımcılığı ve koroner baypas.
Forbes dergisi tarafından 2011 yılının en etkili 3. kişisi seçildi. Hippocrates Magazin dergisi tarafından 'Yılın Doktoru', Healthy Living Magazine dergisi tarafından 'Milenyum'un İyileştiricisi', New York Magazin dergisi tarafından 'Yılın En İyi Doktoru', World Economic Forum tarafından 'Yarının Küresel Lideri' seçildi. Aynı zamanda 1996 yılında 'Yılın Türk-Amerikalısı' seçildi.
Mehmet Öz, 2022 yılı itibarıyla Columbia Üniversitesi Tıp Merkezi Kardiyoloji Direktörlüğü'nün yanı sıra Columbia Üniversitesi Doktorlar ve Cerrahlar Fakültesi'nde cerrah olarak hayatını sürdürüyor.
Lisa Öz ve Mehmet Öz
ÖZEL YAŞAMI
1960 doğumlu olan Mehmet Öz, 2022 yılı itibarıyla 62 yaşında.
1985 yılında Lisa Lemole (d.1963) ile evlendi. Çiftin; 'Daphne Nur', 'Anabella Sezen', 'Zoe Yasemin', 'Oliver Mustafa' adında dört çocuğu bulunuyor.
Mehmet Öz 1.85 metre boyunda, 75 kilo ve ikizler burcu.
Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @dr_oz, Twitter'da @droz kullanıcı adıyla yer alıyor.
İlgili Haberler
- Senatörlüğe aday olan Mehmet Öz'den Türk vatandaşlığı kararı
- ABD'den Mehmet Öz'ün adaylığına itiraz
- Dr. Mehmet Öz siyasete giriyor, Cumhuriyetçi Parti'den aday olacak
Video Haberler
- Çatıdan düşen kar kütlesinden son anda kurtuldu
- 108 yaşında koronavirüsü yendi
- Bahçesindeki 30 kayısı ağacı, haberi olmadan kesildi
- Sokak röportajı sonrası tutuklandı
- Kadriye'yi felç bırakan eşine 22 yıl hapis
- Soğukta 2 kedi ile 1 köpeğin birbirine sokulduğu anlar k
- Bilim Kurulu üyesi 'gizli tehlike'ye karşı uyardı
- Vakalar patladı; uzman isim uyardı
- Apartta faturalar ödenmedi, öğrenciler karanlıkta kaldı
- Rus savaş gemisi vuruldu
En Çok Okunan Haberler
- Erkekler için hormon içermeyen doğum kontrol hapı
- Mahra'nın sol beyin lobunda ağır hasar tespit edildi
- Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile bir araya geldi
- İtalya'dan yeni Rusya kararı: Telefon hattı açacak
- Rusya açıkladı: Enerji ticaretini Bitcoin’le yapabilir
- RTÜK Başkanı Şahin'den bir garip 'ayar verme' paylaşımı
- Çaldığı atla markete girip attan kasada indi
- Kazakistan’da maske zorunluluğu kaldırıldı
- Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme
- Stoltenberg’in görevi süresi 2023’e kadar uzatıldı