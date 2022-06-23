23 Haziran 2022 Perşembe, 12:10

Survivor'ın hemen ardından TV8 ekranında yayına başlayacak olan yarışma programı MasterChef Türkiye'nin yeni sezon çekimleri devam ediyor. MasterChef 2022 ne zaman başlıyor? 2022 MasterChef jüri üyeleri kimler?

MASTERCHEF 2022 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu 1 Temmuz Cuma akşamı TV8 ekranında yayına başlayacak.

2022 MASTERCHEF JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

Üç sezondur jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın yer aldığı MasterChef Türkiye aynı ekiple ekranda olacak.

Mehmet Şef'ten 2022 MasterChef açıklaması

Masterchef Türkiye'de 3 sezondur jüri üyeliği yapan Mehmet şef bu sene programda yer almayacağı iddia edilmişti.. Geçtiğimiz yıl, Somer Sivrioğlu'nun dolar üzerinden maaş aldığını öğrenen Mehmet Yalçınkaya'nın Acun Ilıcalı'ya rest çektiği iddia edilmişti. Mehmet Yalçınkaya bu iddaları Hürriyet'e verdiği röportajda yalanlamıştı.

Yalçınkaya iddiaları şu sözler ile yalanladı:

“MasterChef” programında varım. Bir de orada yazılan şeyler var. “Acun Ilıcalı’nın yüzüne dolar fırlattı.”, “Stüdyoyu terk etti.”, “Somer Şef ile birbirine girdi.” gibi. Sette sürekli sorun çıkaran starlar olur ya onun gibi. Ben, Acun Ilıcalı ile hayatım boyunca para konuşmadım. Acun Ilıcalı ile hiçbir zaman için parayla ilgili bir sohbet içerisine girmedim. Hiçbir sözleşmeyi okumadım. İrem Kanan gelir, zaten Acun Bey ile konuşmuşlardır. İrem Bey bana gelip “Şefim ne diyorsunuz?” der. Hayırlı olsun derim. Hakkımı aramadığımdan değil; ben, Acun Medya’nın herkesin hakkını verdiğini ve vereceğini daha burada çalışma yapmadan önce biliyordum. Gazeteciler, bu tür haberler yapabilir. Eleştiriler umrumda ama bu tür haberler hiç umrumda değil. İrem, Bilgin, ben fotoğraf çektiriyoruz ve yeni yılı konuştuk diyoruz. Sabah yine aynı haber yapılmış. Acun Ilıcalı’nın doğum gününe gidiyoruz, yine aynı. Evet, programdan ayrılıp Acun Bey’in doğum gününe de giderim. Çünkü benim dostum. Onlarla hakikaten ilişkimiz programlık değil; normal şartlarda benim sevdiğim insanlar. “MasterChef” bizim bebeğimiz. Onu biz ekip olarak büyüttük. Üzüldüğüm şey şu; bir kere ben para adamı değilim. Hayatımda bayat param olmadı. Ben dağıtırım zaten, para beni rahatsız eder. Parayı elleyen biri değilim, oğlum yönetiyor. Zaten parayı onlardan istiyorum. “MasterChef” programını para için yapmıyorum. Geçen yıl Somer ile kavga ettiler diye yazdılar. Somer ile ben yüzde seksen yemek yüzünden kapışıyoruz. Yemeğin menşei ile ilgili kapıştığımız olmuştur. Para, pul, sen öndesin, ben arkadayım gibi bir şey yok."