MasterChef'in yeni sezon tarihi belli oldu

cumhuriyet.com.tr
23 Haziran 2022 Perşembe, 11:40
<p>Şefler Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliklerini ve sunuculuklarını üstlendiği MasterChef'in yeni sezon yayın tarihi belli oldu.</p>

Şefler Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliklerini ve sunuculuklarını üstlendiği MasterChef'in yeni sezon yayın tarihi belli oldu.

<p>Survivor'ın hemen ardından TV8 ekranında yayına başlayacak olan yarışma programı MasterChef Türkiye'nin yeni sezon çekimleri devam ediyor.</p>

Survivor'ın hemen ardından TV8 ekranında yayına başlayacak olan yarışma programı MasterChef Türkiye'nin yeni sezon çekimleri devam ediyor.

<p>Üç sezondur jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın yer aldığı MasterChef Türkiye aynı ekiple ekranda olacak. </p>

Üç sezondur jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın yer aldığı MasterChef Türkiye aynı ekiple ekranda olacak. 

<p>Yarışmanın 2022 sezonu başlama tarihi açıklandı. </p>

Yarışmanın 2022 sezonu başlama tarihi açıklandı. 

<p>MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu 1 Temmuz Cuma akşamı TV8 ekranında yayına başlayacak.</p>

MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu 1 Temmuz Cuma akşamı TV8 ekranında yayına başlayacak.

Masterchef Türkiye Somer Sivrioğlu Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna

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