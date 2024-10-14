Mehmet Şef'ten sitem dolu sözler: 'Ne zaman buradan gitme kararı aldın?'

Yayınlanma: 14.10.2024 - 00:52

Güncelleme: 14.10.2024 - 00:57

MasterChef Türkiye'de 10. haftada yarışmaya veda eden isim Zübeyde oldu. Zübeyde'nin elendiğini açıklayan Mehmet Şef yarışmacıya, "Ne zaman buradan gitme kararı aldın? Dün mü aldın? Hafta içi mi aldın? 1 hafta mı oldu? 1 ay mı oldu?" diyerek sitem etti.

MasterChef'te iki kere kaptanlık oyununu kazanan Zübeyde, MasterChef kadrosuna yedeklerden dahil olan ilk isim olmuştu. Zübeyde, 17. olarak yarışmayı tamamladı. Yarışmacı şu sözlerle veda etti:

"Benim için erken bir veda ama dediğim gibi ben mutfaktayım ölene kadar da mutfakta olurum diye düşünüyorum, herhâlde mutfakta da ölürüm..."

ŞEFLERDEN ÜST ÜSTE ÖVGÜLER...

Mehmet Şef, Zübeyde'nin vedasının ardınlar şunları söyledi:

"Buradaki başarına şahitlik ettik, sadece buradaki sitem, okuldaki üniversiteyi kazanabilecek en iyi öğrencinin puanlarının düşmesi oldu." Ardından Mehmet Şef sözlerine devam etti,"Sen bizim bu güne kadar gördüğümüz en başarılı yarışmacılardan birisin..."

Somer Şef ise Zübeyde'nin aşçılık başarısı ile sözlerine başladı.

"Aşçılığına zaten söylenecek bir şey yok, çok lezzetli yemek yapıyorsun." Somer Şef ardından Zübeyde'nin liderliğini de övdü.

"Senin burada kaptan olarak yaptığın liderlik okullarda öğretilebilecek bir liderlik..."