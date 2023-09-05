Mehmet Ulay kimdir? Mehmet Ulay neden öldü? Mehmet Ulay hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Yayınlanma: 05.09.2023 - 12:17

Güncelleme: 05.09.2023 - 12:27

Usta oyuncu Mehmet Ulay hayatını kaybetti. Son olarak Mahkum dizisinde rola alan usta oyuncu Mehmet Ulay 81 yaşında yaşamını yitirdi.

MEHMET ULAY KİMDİR?

Mehmet Ulay, 1942'de İstanbul'da doğdu. Ankara'da büyüdü ve lise son sınıfta İstanbul'a gelerek Kabataş Lisesinden mezun oldu. 1963'te Devlet Tiyatrolarında sanat hayatına başladı. 1965'te AST içinde yer alan Mehmet Ulay, 1969 yılında İngiltere'ye giderek Oldwick Theater'da görev aldı. İki yıl sonra Türkiye'ye döndüğünde yeniden Ankara Sanat Tiyatrosu bünyesinde, müdürlük, oyunculuk ve yönetmen yardımcılığı yaptı. Bir süre sonra tekrar yurt dışına giderek Almanya ve Amerika'da tiyatro üzerine araştırmalar yapan Ulay, dönüşünden sonra sinema, dizi ve TV reklam filmlerinde rol aldı.

MEHMET ULAY NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Mehmet Ulay, Bir yıldır akciğer kanseriyle mücadele ediyordu. Mehmet Ulay Almanya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

MEHMET ULAY HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Mahkum - Zahit Yesari - 2021-2022

Seni Çok Bekledim - 2021

Hükümsüz - 2021

Hakan: Muhafız - 2019

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2018-2019

Baba Candır - 2015

Şimdi Onlar Düşünsün - 2014

Ağlatan Dans - 2014

Pod Prikritie - 2014

Kızıl Elma - 2014

Muhteşem Yüzyıl - 2014

Böyle Bitmesin - 2013

Galip Derviş - 2013

Tozlu Yollar - 2013

Yol Ayrımı - 2013

Mavi Kelebekler - 2011-2012

Ezel - 2011

Arka Sıradakiler - 2007-2010

Şubat Soğuğu - 2006

AB'nin Yolları Taştan - 2005

Emret Komutanım - 2005

Sular Durulmuyor - 2004

Şakir Efendi - 2004

En İyi Arkadaşım - 2003

Oğlum İçin - 2003

Giz - 2003

Para=Dolar - 2002

Kurşun Asker - 2002

Yarım Elma - 2002

Avcı - 2001

Cinlerle Periler - 2001

Yeni Hayat - 2001

Ölümün El Yazısı - 2000

Üvey Baba - 2000

Küçük Besleme - 1999

Kadınlar Kulübü - 1999

Akşam Güneşi - 1999

İki Arkadaş - 1998

Sibel - 1998

Deli Divane - 1997

Gülüm - 1997

Hemşerim - 1997

Ruhsar - 1997

Kurtuluş - 1996

Süper Baba - 1993

Deniz Gurbetçileri - 1991

Can Şenliği - 1989

Sinema filmleri

Yıldızlara Bak - 2022

Hayvan - 2022

Çiçero - 2019

Daire - 2013

Tövbe - 2006

Emret Komutanım Şah Mat - 2006

Komik-i Şehir - 2005

Meyhanecinin Kızı - 2005

Beyza'nın Kadınları - 2005

Ankara Ekspresi - 2005

Eylül - 2005

Keloğlan - 2003

Mert Ali - 2000

İkili Oyunlar - 1989

MEHMET ULAY 'IN YER ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Çalıkuşu: Reşat Nuri Gültekin - Tiyatro Kedi - 2008

Sakıncalı Piyade: Uğur Mumcu - Su Gösteri Sanatları Merkezi - 2007

Casablanca: Tiyatro Kedi - 2005

Yalandan Kim Ölmüş: Clive Exton - Tiyatro Kedi - 2000

Fehim Paşa Konağı: Turgut Özakman - Tiyatro Bakış - 1997

Cahide: Nezihe Araz - Tiyatro Bakış - 1996

Saat 9:05: Nezihe Araz - Tiyatro Bakış - 1995

Komik Para: Ray Cooney - Dormen Tiyatrosu - 1995

Jan Dark Davası: Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1994

Bir Halk Düşmanı: Henrik İbsen - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1993

403.Kilometre: İsmet Küntay - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1993

Sakıncalı Piyade: Uğur Mumcu - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1992

Ayak Takımı Arasında: Maksim Gorki - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1990

Mefisto: Klaus Mann - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1989

Yusuf ile Menofis: Nâzım Hikmet - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1989

Sacco ile Vanzetti: Howard Fast - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1988

Ortak: (Erol Aksoy) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1967

Durand Bulvarı: (Armand Salcrou) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1967

Mayın: (Fikret Otyam) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1967

Sarıpınar 1914: (Reşat Nuri Güntekin) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1967

Müfettiş: (Nikolai Gogol) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1967

Zenginin Maceraları: (Tunca Yönder ve Birkan Özdemir) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1966

Küçük Burjuvalar: (Maksim Gorki) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1966

Keloğlan: (Birkan Özdemir) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1965

Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç: (Hüseyin Rahmi Gürpınar) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1965

Ayak Bacak Fabrikası: Sermet Çağan - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1964