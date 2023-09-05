Son dakika... Usta oyuncu Mehmet Ulay hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Yaklaşık bir yıldır akciğer kanseriyle mücadele eden usta oyuncu Mehmet Ulay, Almanya’da hayatını kaybetti.
Ünlü tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Mehmet Ulay yaşamını yitirdi. Ulay, bir süredir akciğer tedavisi görüyordu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; usta oyuncu, bugün Almanya'da hayata gözlerini yumdu.
MEHMET ULAY KİMDİR?
uLAY, 1942'de İstanbul'da doğdu. Ankara'da büyüdü ve lise son sınıfta İstanbul'a gelerek Kabataş Lisesinden mezun oldu. 1963'te Devlet Tiyatroları'nda sanat hayatına başladı.
1965'te AST içinde yer alan Mehmet Ulay, 1969 yılında İngiltere'ye giderek Oldwick Theater'da görev aldı.
İki yıl sonra Türkiye'ye döndüğünde yeniden Ankara Sanat Tiyatrosu bünyesinde, müdürlük, oyunculuk ve yönetmen yardımcılığı yaptı. Bir süre sonra tekrar yurt dışına giderek Almanya ve Amerika'da tiyatro üzerine araştırmalar yapan Ulay, dönüşünden sonra sinema, dizi ve TV reklam filmlerinde rol aldı.
TİYATRO OYUNLARI
- Çalıkuşu: Reşat Nuri Gültekin - Tiyatro Kedi - 2008
- Sakıncalı Piyade: Uğur Mumcu - Su Gösteri Sanatları Merkezi - 2007
- Casablanca: Tiyatro Kedi - 2005
- Yalandan Kim Ölmüş: Clive Exton - Tiyatro Kedi - 2000
- Fehim Paşa Konağı: Turgut Özakman - Tiyatro Bakış - 1997
- Cahide: Nezihe Araz - Tiyatro Bakış - 1996
- Saat 9:05: Nezihe Araz - Tiyatro Bakış - 1995
- Komik Para: Ray Cooney - Dormen Tiyatrosu - 1995
- Jan Dark Davası: Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1994
- Bir Halk Düşmanı: Henrik İbsen - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1993
- 403.Kilometre: İsmet Küntay - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1993
- Sakıncalı Piyade: Uğur Mumcu - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1992
- Ayak Takımı Arasında: Maksim Gorki - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1990
- Mefisto: Klaus Mann - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1989
- Yusuf ile Menofis: Nâzım Hikmet - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1989
- Sacco ile Vanzetti: Howard Fast - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1988
- Ortak: (Erol Aksoy) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1967
- Durand Bulvarı: (Armand Salcrou) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1967
- Mayın: (Fikret Otyam) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1967
- Sarıpınar 1914: (Reşat Nuri Güntekin) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1967
- Müfettiş: (Nikolai Gogol) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1967
- Zenginin Maceraları: (Tunca Yönder ve Birkan Özdemir) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1966
- Küçük Burjuvalar: (Maksim Gorki) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1966
- Keloğlan: (Birkan Özdemir) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1965
- Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç: (Hüseyin Rahmi Gürpınar) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1965
- Ayak Bacak Fabrikası: Sermet Çağan - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1964
FİLMOGRAFİSİ
Diziler
- Mahkum - Zahit Yesari - 2021-2022
- Seni Çok Bekledim - 2021
- Hükümsüz - 2021
- Hakan: Muhafız - Kütüphaneci - 2019
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Fedailer Başkanı - 2018-2019
- Baba Candır - 2015
- Şimdi Onlar Düşünsün - 2014
- Ağlatan Dans - 2014
- Pod Prikritie - 2014
- Kızıl Elma - 2014
- Muhteşem Yüzyıl - 2014
- Böyle Bitmesin - 2013
- Galip Derviş - Dr. Ender Şirin (Konuk Oyuncu) - 2013
- Tozlu Yollar - 2013
- Yol Ayrımı - 2013
- Mavi Kelebekler - 2011-2012
- Ezel - 2011
- Arka Sıradakiler - 2007-2010
- Şubat Soğuğu - 2006
- AB'nin Yolları Taştan - 2005
- Emret Komutanım - 2005
- Sular Durulmuyor - 2004
- Şakir Efendi - 2004
- En İyi Arkadaşım - 2003
- Oğlum İçin - 2003
- Giz - 2003
- Para=Dolar - 2002
- Kurşun Asker - 2002
- Yarım Elma - 2002
- Avcı - 2001
- Cinlerle Periler - 2001
- Yeni Hayat - 2001
- Ölümün El Yazısı - 2000
- Üvey Baba - 2000
- Küçük Besleme - 1999
- Kadınlar Kulübü - 1999
- Akşam Güneşi - 1999
- İki Arkadaş - 1998
- Sibel - 1998
- Deli Divane - 1997
- Gülüm - 1997
- Hemşerim - 1997
- Ruhsar - 1997
- Kurtuluş - 1996
- Süper Baba - 1993
- Deniz Gurbetçileri - 1991
- Can Şenliği - 1989
Sinema filmleri
- Yıldızlara Bak - 2022
- Hayvan - 2022
- Çiçero - 2019
- Daire - 2013
- Tövbe - 2006
- Emret Komutanım Şah Mat - 2006
- Komik-i Şehir - 2005
- Meyhanecinin Kızı - 2005
- Beyza'nın Kadınları - 2005
- Ankara Ekspresi - 2005
- Eylül - 2005
- Keloğlan - 2003
- Mert Ali - 2000
- İkili Oyunlar - 1989
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