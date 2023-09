Yayınlanma: 04.09.2023 - 14:32

Güncelleme: 04.09.2023 - 14:32

Sophie Turner'ın hayatı ve kariyeri araştırılıyor. Sophie Turner'ın boşandığına yönelik haberler ünlü oyuncuyu Google'da en çok aranan isimler arasına soktu. Peki, Sophie Turner kimdir, kaç yaşında, nereli? Sophie Turner kimle evli? Sophie Turner hangi filmlerde oynadı?

SOPHİE TURNER KİMDİR?

Sophie Turner 21 Şubat 1996 yılında İngiltere'nin Northampton şehrinde dünyaya geldi. İki yaşındayken ailesi ile birlikte Warwick şehrine taşındı. On bir yaşına kadar Warwick Hazırlık Okulunda okuduktan sonra King's Lisesi'ne devam etti. Turner on üç yaşından beri tiyatro şirketi Playbox Theatre Company'nin bir üyesidir.

Sophie Turner oyunculuk kariyerine üç yaşında başladı. 2011 yılından beri HBO'nun fantastik dizisi Game of Thrones dizisinde soylu bir aileden gelen duygusal ve hayalperest genç kız Sansa Stark karakterini canlandırmaktadır. Sansa Stark karakteri'nin tipik özellikleri olan kızıl saç ve mavi gözlere sahip olmasından dolayı drama öğretmeni bu rol için onu teşvik etti. Ayrıca, televizyon dizisi olarak bu onun ilk deneyimi oldu.

2013 yılında Catherine MacPhail'in aynı adlı romanından uyarlanan gerilim filmi Another Me filminde Jonathan Rhys Meyers ile başrol oynadı. Mart 2013'te televizyon filmi The Thirteenth Tale 'de Adeline karakterini oynadı ve Barely Lethal adlı Komedi filminde rol aldı. Ayrıca, George R. R. Martin'in Tehlikeli Kadınlar antoloji kitabından uyarlanan Lev Grossman'ın The Girl in the Mirror adlı sesli kaydında yer aldı.

2012 yılında SAG Ödüllerinde "Grup Olarak En İyi Performans" dalında Game of Thrones dizisinden aday gösterildi. 2013'te ise Genç Sanatçı Ödülleri'nde dizi kategorisinde "En İyi Yardımcı Genç Oyuncu" olarak HBO tarafından aday gösterildi. 22 Ocak 2015'te yönetmen Bryan Singer, 27 Mayıs 2016'da gösterime girecek X-Men: Apocalypse filminde Turner'ın Jean Grey rolünü canlandıracağını Twitter üzerinden açıkladı.

Turner 2019 yılında Joe Jonas ile evlendi. 22 Temmuz 2020 tarihinde çiftin ilk çocuğu doğdu

SOPHİE TURNER HANGİ FİLMLERDE ROL ALDI?

2013 Another Me

2015 Barely Lethal

2016 X-Men: Kıyamet

2018 Josie

2018 Time Freak

2019 X-Men: Dark Phoenix

2019 Heavy

SOPHİE TURNER HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

2011–2019 Game of Thrones

2013 The Thirteenth Tale

2020 Survive

2020 Home Movie: The Princess Bride

2021 The Prince

2022 The Staircase