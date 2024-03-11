Mekruh nedir, ne demek? Mekruh vakitleri nelerdir?

Mekruh kelimesinin anlamı, tüm İslam alemi tarafından merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer almaktadır. Peki, Mekruh nedir, ne demek? Mekruh vakitleri nelerdir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.03.2024 - 10:44
Mekruh nedir, ne demek? Mekruh vakitleri nelerdir?
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Mekruh vakitleri, namaz vakitlerini düzgün bir şekilde ihya etmek isteyen yurttaşların gündeminde yer alıyor. Peki, Mekruh nedir, ne demek? Mekruh vakitleri nelerdir?

MEKRUH NEDİR?

Mekruh, İslam fıkıhında haram gibi kesin ve bağlayıcı olmamakla birlikte yapılmaması istenen şeydir.

MEKRUH VAKİTLERİ NELERDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre, mekruh vakitleri şöyledir;

  • Güneş doğarken ve tam tepede iken namaz kılınamaz. Güneşin batmasından önceki kerâhet vaktinde, sadece o günün ikindi namazının farzı kılınabilir. Fakat mazeretsiz olarak ikindi namazını bu vakte kadar geciktirmek mekruhtur.

Bu vakitlerin başlama ve bitiş zamanları mutedil bölgeler itibarıyla şöyledir:

  • Güneşin doğmasından itibaren, 40-50 dakika sonrasına kadar,
  • Güneşin, tam tepede bulunduğu vakit (Öğle vaktinin girmesine yaklaşık 10 dakika kalmasından öğle vaktinin girmesine kadar),
  • Güneş batmazdan önce, gözleri kamaştırmaz hâle gelmesinden, batmasına kadar olan vakit (Güneşin batmasına 40-50 dakika kalmasından itibaren akşam namazı vakti girinceye kadar olan zaman) (Merğinânî, el-Hidâye, 1/42).

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