CHP’li Akay: ‘Ramazan paketi yüzde 370 zamlandı’

Yayınlanma: 11.03.2024 - 10:25

Güncelleme: 11.03.2024 - 10:25

CHP’li Akay, Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğinden bu yana Ramazan paketlerinde yaşanan zamlara dikkat çeken bir çalışma hazırladı. Akay, 2018’de en ucuz Ramazan paketinin 49,90 lira olduğunu anımsatarak, “Bir markette satılan en ucuz ramazan paketi 2018 yılından bu yana yüzde 370 oranında artış gösterdi. Uygun fiyatlı Ramazan paketi 2018 yılında 49,90 lira, 2020 yılında 69,95 lira, 2022 yılında 114,90 lira, 2024 yılında ise 234,90 liraya yükselmiş durumda” dedi. Gelecek hafta itibariyle Ramazan ayının başlayacağını belirten Akay, “Bir işveren, 2018 yılında çalışanlarına dağıtmak üzere 10 bin liraya 200 koli ramazan paketi alırken 2024 yılında aynı paraya sadece 43 koli ramazan paketi alabiliyor. Vatandaşın boğazına düşman kesilmiş bir iktidarla karşı karşıyayız. Yılın 11 ayında boğazından geçen lokmaların hesabını yapmak zorunda kalan dar gelirli vatandaşlarımızın yüzü ne yazık ki artık ramazan ayında da gülemeyecek. Bir ay boyunca beslenmesini sağlayacak olan bir paket gıda kolisinin fiyatı dahi cepleri yakar duruma gelmiş durumda” ifadelerini kullandı. Duruma tepki gösteren Akay, “İktidarın kötü ekonomi yönetimi her geçen gün vatandaşın cebinden alıyor, sofrasından çalıyor. Geçim her geçen gün zorlaşırken, yaşam maliyeti ise can yakıcı bir noktaya ulaşmış durumda. Bu durum asla kabul edilemez. Vatandaşlarımızı açlığın gölgesinde yaşamaya mahkum eden bu düzen, ayakları yere basan gerçekçi bir ekonomik modelle artık son bulmalı” diye konuştu.

