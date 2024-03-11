"Yurttaş Ramazan ayı orucu değil, AKP orucu tutmak zorunda"

Yayınlanma: 11.03.2024 - 10:13

Güncelleme: 11.03.2024 - 10:13

Ramazan ayının gelmesiyle beraber ilk iftara hazırlanan vatandaşlar gıda alışverişlerine başladı. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da gıda enflasyonuna dikkat çekerek, “Ramazan ayı geldi ve gıda enflasyonu iftar sofralarını vuracağı açıkça görüldü. Çünkü OECD ülkeleri arasında Türkiye, yüzde 72’lik gıda enflasyonu ile açık ara önde. Gıda enflasyonunun resmi enflasyondan yüksek olması özellikle dar gelirliler, asgari ücretliler ve emekliler için büyük bir geçim sorunudur. Gıda fiyatlarının aşırı artması en çok yoksul kesimleri etkilemektedir ve canlarını yakar hale gelmiştir. Ramazan yaklaşırken iftar sofralarında bulunan tereyağında yüzde 16.99, peynirde yüzde 11.57, sütte yüzde 10.99’luk artışlar olduğu dikkat çekiyor kuzu etindeki aylık artış oranı ise yüzde 14.81. Bu yıl vatandaş iftar ve sahur sofralarında maalesef eski çeşitlilik olmayacak. Artık vatandaş sadece ramazanda değil, 12 ay oruç tutmak zorunda kalacak. Vatandaş Ramazan ayı orucu değil, AKP orucu tutmak zorunda kalacak” diye konuştu.

“ENFLASYON DAHA DA ARTACAK”

TÜİK’in yıllık enflasyonu yüzde 67’yi geçtiğini ve gıda enflasyonunun da yüzde 71,12 olduğunu açıkladığını hatırlatan Bakırlıoğlu, “Böylece enflasyonun düşeceği beklentisi boşa çıkmış oldu. Önümüzdeki 3 ayda enflasyonun tırmanışını sürdüreceği belirtiliyor. Artık Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon hedefini tutturması zor görünüyor. Seçimden sonra dolar kurunun yükseleceğine kesin gözüyle bakılıyor. Dolar kurunun artması demek akaryakıt fiyatları başta olmak üzere iğneden ipliğe her şeye zam gelmesi demek. Zam demek enflasyon demek. Bu durumda gıda fiyatları başta olmak üzere enflasyon artmaya devam edecek. Üretici fiyatlarındaki artış daha tüketici enflasyonuna yansımadı. Seçimden sonra tüketici fiyatlarına yansıdığında enflasyon yüzde 100’e yaklaşacak. Merkez Bankası’nın yüzde 36 olarak açıkladığı yıl sonu enflasyon hedefini tutturması imkansız gözüküyor. Çünkü seçimden sonra iğneden ipliğe her işeye zam geleceği için enflasyon daha da artacak” ifadelerini kullandı.