Yayınlanma: 09.12.2024 - 14:42

Güncelleme: 09.12.2024 - 14:42

'Ateşe Düştüm', Altın Kelebek 2024'te 'En İyi Şarkı' ödülünü aldı. Mert Demir'le birlikte parçanın söz yazarı olan Mela Bedel, ödülü Cem Yılmaz'a ithaf etti. Ünlü komedyen de, "Tebrik ederim gülüm" şeklinde yanıt verdi. Peki, Mela Bedel kimdir, kaç yaşında, nereli? Mela Bedel şarkıları...

MELA BEDEL KİMDİR?

Mela Bedel, 24 Haziran 1995'te Bahçelievler, İstanbul'da doğdu. Küçük yaşlardan itibaren sahne sanatlarına ilgi duyarak, müzik yoluna 4 yaşındayken anne ve babasının ona aldığı org ile başladı. Okul tiyatro kulübünde drama eğitimi alarak çeşitli piyeslerde rol aldı. 10 yaşında ailesinin iş değişimiyle şehir değiştirerek küçük bir şehre yerleşti. Yazmaya hikâye yazarak başladı, bu hikâyeleri şarkılara dönüştürerek ilk şarkılarını bu dönemde yazdı ve bir ev stüdyosunda kayda aldı.

Kariyerine 2019 yılında bağımsız olarak yayınladığı sözü, müziği ve yapımcılığını kendisinin üstlendiği 'Nasip' isimli şarkıyla başladı, birçok müzik eleştirmeni ve dinleyiciden olumlu geri dönüşler aldı. Aynı yıl aralık ayında Çukur dizisi için yazıp bestelediği 'Çukur' isimli şarkıyı yayınladı. 2020 yılının Nisan ayında sanatçı bu şarkıları kendi isteğiyle kaldırdı ve Temmuz 2020'de Sony Music ile anlaşma imzaladı. 2024 yılında yayınladığı "Ben Sana Gelemem" isimli şarkıısyla beğeni topladı.

MELA BEDEL ŞARKILARI

Single'lar

Alayı Yalan (2020)

Hampa (2020)

Bildiğin Gibi Değil (2021)

Kafam Bozuk Zaten (2021)

Kendine İnan (2021)

Bi' Daha Yok (2022)

Pembe Güller (2022)

Canım (2023)

Ben Sana Gelemem (2024)

Ne Olduysa Oldu (2024)

Albümler

Bölüm Sonu (2023)