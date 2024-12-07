Yayınlanma: 07.12.2024 - 13:46

Güncelleme: 07.12.2024 - 13:46

Serdar Erener'in kim olduğu ve kiminle evlendiği sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Serdar Erener kimdir? Serdar Erener kaç yaşında, nereli? Serdar Erener kiminle evli?

SERDAR ERENER KİMDİR?

Serdar Erener, 1960 yılında İstanbul‘da dünyaya geldi. Serdar Erener başarılı bir Türk reklamcı müzisyen ve şarkıcı Sertab Erener’in de ağabeyidir. 12 Dev Adam reklam kampanyası olmak üzere pek çok reklam kampanyasının altında onun imzası vardır. Reklamcılık alanında en yaratıcı kampanyaların ödüllendirildiği Kristal Elma törenlerinde de birçok kez onurlandırılmıştır.

Ekonomik durumu iyi bir ailesi olan Erener, o dönemin koşullarına göre oldukça iyi şartlarda eğitim aldı. Çocukken resim ve müzikte oldukça yetenekliydi. Yaptığı şeyi iyi sunma becerisini o yıllarda misafirlere gösterdiği marifetleriyle kazandığını söyleyen reklamcı Cağaloğlu‘nda bulunan Büyük Reşit Paşa İlkokulu‘nu bitirdikten sonra Robert Kolej‘e devam etti.

Mezuniyetinin ardından diplomat olmak istediği için Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi‘ne kaydolan ancak daha sonra Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü‘ne geçen Erener, tembel olmasına rağmen başarılı bir öğrenciydi. Ancak üniversiteyi bitirdiğinde 30 yaşındaydı.

Gazeteci arkadaşı Ali Boratav‘ın tavsiyesiyle reklam ajanslarında iş aramaya başlayan Erener, 1985 yılında Reklamevi’nde metin yazarı olarak çalışmaya başladı. Reklamcılık kariyerinde istikrarlı bir yol izleyen reklamcı, 1995 yılında ise Young & Rubicam/Reklamevi’nin CEO’su oldu. En başarılı reklam kampanyalarının yaratıcısı olan Erener, 1997 ve 1998 yıllarında İstanbul İletişim Fakültesi tarafından “Yılın Reklamcısı” seçildi.

Serdar Erener, 1995 yılından beri yönetmekte olduğu Y&R/Reklamevi’nden 31 Aralık 2003 tarihinde ayrıldı ve Alameti Farika isimli ajansın başına geçti.

SERDAR ERENER KİMİNLE EVLİ?

Serdar Erener’in 1993 yılında evlenip 2001 yılında boşandığı ilk eşi Serra Erener’den Ali Ömer Erener ve Emine Erener isimli iki çocuğu vardır.

21 Ocak 2010 tarihinde şarkıcı Nil Karaibrahimgil ile Nil Nehri kıyısında yapılan sade bir düğünle evlendi. Çiftin, Aziz Arif adında bir çocukları bulunuyor.