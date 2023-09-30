Demet Akbağ ekranlara dönüyor: Rol arkadaşı belli oldu

Yayınlanma: 30.09.2023 - 14:55

Güncelleme: 30.09.2023 - 14:56

İki yıl önce Akrep dizisinde rol alan Demet Akbağ, yepyeni bir projeyle izleyici karşısına çıkacak. Oyuncu, yakın zaman başlaması planlanan Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna dahil oldu.

FİLİZ ROLÜNÜ OYNAYACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni sezon için birçok projeden teklif alan Akbağ, Show TV'nin O3 Medya imzalı dizisi Sandık Kokusu'nu seçti.

Zeynep Günay'ın genel yönetmenliğinde çekilecek diziyi Nezaket Coşkun yönetecek. Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Özge Özpirinci, Metin Akdülger ile Necip Memili yer alıyor.

Anne ve kız ilişkisini sorgulayan dizide Özge Özpirinci "Karsu" rolüne hayat verecek. Çekim hazırlıkları süren dizinin en etkili karakteri olan Karsu'nun annesi Filiz'e Demet Akbağ hayat verecek.

Karsu ile Filiz'in arasında ilerleyen bölümlerde çok büyük bir kriz patlak verecek.