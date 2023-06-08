Yayınlanma: 08.06.2023 - 10:22

Güncelleme: 08.06.2023 - 10:22

Melek Mosso'nun kim olduğu merak ediliyor. Yurttaşlar, son günlerde gündemde sık sık adı geçen Melek Mosso'nun hayatını, kariyerini, kaç yaşında olduğunu, nereli olduğunu ve şarkılarını araştırıyor. Peki, Melek Mosso kimdir, nereli, kaç yaşında? Melek Mosso gerçek soyadı ne? Melek Mosso Kuruçeşme konserini neden iptal etti? İşte ayrıntılar...

MELEK MOSSO KİMDİR?

Melek Mosso adıyla bilinen Melek Davarcı, 11 Kadım 1988 yılında Kayseri'de doğdu. Ailesi Denizli' de yaşamaktadır. Müziğe yedi yaşında ilk bestesini yaparak başladı. Dokuz yaşında Denizli Belediye Konservatuvarı'nda bağlama ve Türk Halk Müziği dersleri almaya başladı. Orta okulu ise Denizli Hacı Şakir Meliha Nilüfer Öz'de okuduktan, sonra Denizli Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitimine devam etti. Lise döneminde yan flüt çalmaya başladı. Üniversite öğrenimini Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nde tamamladı. Öğrenim hayatı boyunca korist ve solistlik yaptı.

Eğitimini tamamladıktan sonra geldiği İstanbul'da Kadıköy - Beşiktaş hattında müzik yaparak tanınırlığını arttırdı. Ayrıca piyano, yan flüt, solfej ve armoni dersleri vererek, müzik eğitimi almak isteyen öğrencilerini konservatuvar sınavlarına hazırladı. Çeşitli Müzik Yarışmalarına katılarak ödüller kazandı. Müzisyen arkadaşları ile kurduğu Zbam The Band isimli grubu ile swing ve caz konseptli müzik yaparak çeşitli sahnelerde performans gösterdi.

Yıldız Tilbe'nin "Vursalar Ölemem" isimli şarkısını yeniden yorumladığı video 100 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaştı. No.1'in TV dizisi Çukur için yapılan "Hiç Işık Yok" isimli şarkısında No.1'e eşlik etti ve bu parça 100 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaştı. Ayrıca "Hiç Işık Yok" isimli parça No.1'in "Siyah Bayrak" albümünde yer aldı. 2018 yılında söz ve müziğini kendisinin yaptığı teklisi "Kedi" ile uzun süre radyoların çalma listelerinde yer aldı.

MELEK MOSSO ŞARKILARI

2018: "Kedi"

2018: "Gölgen Yeter"

2019: "Keklik Gibi"

2019: "Vursalar Ölemem"

2019: "Sarıla Sarıla"

2020: "Gönül Gözü"

2020: "Unutan Kazanır"

2020: "Cumartesi Türküsü"

2020: "Yalan" (ft. Aras)

2020: "Kurtuldun Dediler"

2021: "Kızgınım"

2021: "Ağlarsam"

2021: "Sonrası Kalır"

2021: "Gel Desem de Gelme" (Aras ile)

2021: "Zülüf" (Haluk Levent ile)

2021: "Parayla Saadet Olmaz" (Sevda Yüklü Şarkılar)

2021: "Hayatım Kaymış"

2021: "Kirpiklerin"

2021: "Kimsenin Kimsesi" (Veys Çolak ile)

2022: "Karanfil" (Yeni Türkü Zamansız)

2022: "Yıllar Affetmez" (Saygı Albümü: Bergen)

2022: "Vazgeç Gönlüm"

2022: "Sabahçı Kahvesi"

2022: "Bu İş Bitmiş"

2022: "Kendimi Vurdum (Live)" (Şanışer ile)

2022: "Parayla Saadet Olmaz"

2022: "Beni Hatırla" (Ceylan Ertem ile) (Duyuyor Musun?)

2022: "Çanakkale Türküsü" (Burcu Arı ile, feat. Hatice Davarcı)

2023: "İllettim"

MELEK MOSSO KURUÇEŞME KONSERİNİ NEDEN İPTAL ETTİ?

PowerTürk Müzik Ödülleri töreninde aldığı ödülü ‘yargılanan, ittirilen, katledilen bütün kadınlara’ armağan eden şarkıcı Melek Mosso, “Sesimiz hiçbir zaman kısılmayacak, kimse beni susturamayacak. Konuşmaya, üretmeye ve şarkı söylemeye devam” demişti.

Melek Mosso, 9 Haziran'da Kuruçeşme Açıkhava’da düzenleyeceği konseri, "Gerginlik duvarına bir tuğla da ben koymayacağım" diyerek iptal ettiğini duyurdu.

Mosso paylaşımında, konuşmasının siyasi düzleme çekilmiş olmasını arzu etmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi günün sonunda görüyorum ki, artık daha da çok birleşme zamanı. Ayrı gayrı olmadan bir olma… Bu gerginlik duvarına bir tuğla da ben koymayacağım. Bu sebeple ben de 8 Haziran’daki konserimin yapılmamasının daha doğru olacağını düşünüyorum.

Hiçbir hesabı olmadan sadece müzik dinlemek, müzik yapmak isteyenlerle pek yakında buluşacağız. Bu süreçte birleştirici olmak için aldığım kararı anlayan ve saygı duyan herkese teşekkür ederim. Bu vesileyle kırdığım, incittiğim herkesten özür dilerim.”