Melike Şahin, dünyaca ünlü isimlerle aynı festivalde
Sanatçı Melike Şahin 1 Temmuz Cuma günü dünyaca ünlü isimlerle aynı festivalde yer alacak.
'Tutuşmuş Beraber', 'Deli Kan', 'Geri Ver gibi' single çalışmalarının ardından ilk solo albümü Merhem'i geçtiğimiz yıl Şubat ayında yayınlayan Melike Şahin; Harbiye Açık Hava Tiyatrosu ve Bostancı Gösteri Merkezi gibi önemli sahnelerin de içinde olduğu ve hala devam eden Türkiye turnesinden sonra Avrupa turnesini de duyurdu.
Sanatçı 1 Temmuz Cuma günü dünyanın en köklü ve prestijli festivallerinden Roskilde'de sahne alacak.
Melike Şahin; Dua Lipa, Megan Thee Stallion, Post Malone, Tyler the Creator gibi dünyaca ünlü müzisyenlerin olduğu bir line up'ta yer alıyor.
'Merhem' albümünün yıl dönümünde Gülbaba Records etiketiyle Merhem: İlk Konserler (Live) albümünü de yayınlayan sanatçı yeni konser tarihleri ve projelerini önümüzdeki günlerde paylaşacak.
26 Kasım Melike Şahin -de Doelen, Rotterdam
27 Kasım Melike Şahin - Knust, Hamburg
30 Kasım Melike Şahin - Paradiso Tolhuistuin, Amsterdam
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