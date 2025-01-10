Acun Ilıcalı resmen duyurdu! O Ses Türkiye 2025 jürisi belli oldu: Kadroda sürpriz isim!

Yayınlanma: 10.01.2025 - 17:54

Güncelleme: 10.01.2025 - 17:54

TV8 ekranlarının sevilen programlarından biri olan fakat bir süre ara veren O Ses Türkiye 2025'in başlama tarihi belli oldu. O Ses Türkiye'nin bu yıl başlama tarihini sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı duyurdu.

Ekranların ilgiyle izlenen yarışma programlarından biri olan 'O Ses Türkiye 2025' için heyecan dorukta.

Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye Yılbaşı özel programında yaptığı açıklamada, yarışmanın başlayacağı tarihi 25 Ocak 2025 olarak duyurmuştu.

JÜRİ ÜYELERİ BELLİ OLDU

Yarışmada bu sene jüri koltuğunda yer alacak isimler merak konusu olmuştu.

MELİKE ŞAHİN KADRODA

O Ses Türkiye 2025'in jüri üyeleri kesinleşti. Jüride, Beyazıt Öztürk, Melike Şahin, Gökhan Özoğuz ve Hadise'nin yer alacağı öğrenildi.

O Ses Türkiye en son olarak 2022 yılında ekrana gelmiş ve şampiyon Hasan Koçak olmuştu.